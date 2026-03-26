Новости Оборонительные расходы НАТО
Все страны НАТО в 2025 году впервые достигли 2% ВВП на оборону

В 2025 году все страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону и впервые достигли или превысили целевой показатель оборонных расходов в 2% от ВВП. Это стало историческим достижением Альянса.

Об этом говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.

Увеличение расходов на оборону

Общие оборонные расходы 32 стран НАТО в 2025 году достигли $1,4 трлн, что на 6% больше, чем в 2024 году.

  • В то же время страны Европы и Канада за период с 2024 по 2025 год увеличили свои расходы на оборону на 19% — до $574 млрд.

  • Наименьшую долю ВВП — 2% — на финансирование обороны в прошлом году потратили Испания, Португалия, Албания, Бельгия и Канада. Самый высокий показатель — в Польше (4,3% ВВП).
  • Литва, Латвия, Эстония и Дания также превысили уровень в 3%.

Рютте заявил, что ранее европейские союзники по НАТО и Канада в значительной степени полагались на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, однако теперь более активно инвестируют в собственную оборону. По его словам, это укрепляет НАТО и повышает его способности.

Генеральный секретарь добавил, что поддержка этой тенденции останется одной из ключевых задач Альянса. Ожидается, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре в июле этого года будет способствовать дальнейшему развитию этих результатов.

Что предшествовало?

Отметим, в 2015 году страны НАТО под давлением американского президента Дональда Трампа договорились увеличить целевой показатель расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

наче мова була про 5%
26.03.2026 22:12 Ответить
Где то аж до 203... не помню точно какого года постепенно поднять
26.03.2026 22:48 Ответить
Це в 5 разів більше ніж в кацапів!І вони бояться кацапів!!!
26.03.2026 22:14 Ответить
Боятися. ВВП кацапів, як і Китаю, набагато реальніше, ніж Європи. І ціни на зброю реальніше. Тема з виробництвом снарядів показало це ... реально
26.03.2026 22:23 Ответить
А якщо ще купувати снаряди в Північній Кореї, де ціни на снаряди лише 10% від ціни в США, а ціни на складові до безпілотників у китайців 20% від ціни західних аналогiв, то ...............................................
26.03.2026 22:46 Ответить
 
 