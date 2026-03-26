Все страны НАТО в 2025 году впервые достигли 2% ВВП на оборону
В 2025 году все страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону и впервые достигли или превысили целевой показатель оборонных расходов в 2% от ВВП. Это стало историческим достижением Альянса.
Об этом говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.
Увеличение расходов на оборону
Общие оборонные расходы 32 стран НАТО в 2025 году достигли $1,4 трлн, что на 6% больше, чем в 2024 году.
- В то же время страны Европы и Канада за период с 2024 по 2025 год увеличили свои расходы на оборону на 19% — до $574 млрд.
- Наименьшую долю ВВП — 2% — на финансирование обороны в прошлом году потратили Испания, Португалия, Албания, Бельгия и Канада. Самый высокий показатель — в Польше (4,3% ВВП).
- Литва, Латвия, Эстония и Дания также превысили уровень в 3%.
Рютте заявил, что ранее европейские союзники по НАТО и Канада в значительной степени полагались на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, однако теперь более активно инвестируют в собственную оборону. По его словам, это укрепляет НАТО и повышает его способности.
Генеральный секретарь добавил, что поддержка этой тенденции останется одной из ключевых задач Альянса. Ожидается, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре в июле этого года будет способствовать дальнейшему развитию этих результатов.
Что предшествовало?
Отметим, в 2015 году страны НАТО под давлением американского президента Дональда Трампа договорились увеличить целевой показатель расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль