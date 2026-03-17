Президент Чехії Павел розкритикував уряд Бабіша через скорочення видатків на оборону

Президент Чехії Петр Павел розкритикував уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша через рішення скоротити видатки на оборону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

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Минулого тижня партія ANO, яку очолює Бабіш, просунула переглянутий проєкт бюджету на 2026 рік. Документ передбачає скорочення витрат на Міністерство оборони до 154,8 мільярда крон, що становить близько 1,73% валового внутрішнього продукту. Це менше, ніж планував попередній уряд і нижче за попередню ціль у 2% ВВП, визначену в рамках зобов’язань перед НАТО.

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Критика президента щодо оборонних витрат

Свою позицію Павел озвучив під час зустрічі з міністеркою фінансів Аленою Шіллеровою. За словами президента, у нинішніх умовах безпеки скорочення витрат на оборону є невиправданим.

"На думку президента, не можна виправдати стагнацію або навіть скорочення видатків на оборону в умовах зростання загроз безпеці", – йдеться у заяві адміністрації глави держави.

Раніше Павел попереджав, що недостатнє фінансування оборони може призвести до втрати довіри союзників. Водночас він дав зрозуміти, що не планує накладати вето на бюджет.

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Позиція уряду та реакція союзників

Міністерка фінансів Шіллерова зазначила, що президент не приховував бажання збільшити фінансування оборони, але вона підтримує бюджетні плани уряду.

Прем’єр Бабіш, своєю чергою, пояснив, що частину коштів необхідно спрямувати на інші сфери, зокрема охорону здоров’я. Він також наголосив, що Чехія все одно має намір виконати свої зобов’язання щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП у межах НАТО.

Рішення уряду вже викликало критику з боку союзників. Зокрема, посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував намір Праги витрачати на оборону менше.

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