Україна може отримати менше допомоги через новий бюджет Чехії

У Чехії схвалили новий державний бюджет на 2026 рік, який передбачає скорочення витрат на закордонні програми допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Міністерства фінансів Чехії.

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Документ ухвалила Палата депутатів. Він передбачає дефіцит у 310 млрд чеських крон, що більше, ніж у попередньому році. У 2025 році дефіцит становив 290,7 млрд крон. За оцінками Міністерства фінансів, загальний фіскальний дефіцит може зрости до 2,2% ВВП проти 2% роком раніше.

Однією з важливих змін у бюджеті стало скорочення фінансування окремих програм міжнародної допомоги. Серед країн, які отримують підтримку за цими напрямками, є Україна. Тому обсяги допомоги можуть зменшитися.

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Україна може отримати менше фінансової підтримки

У новому бюджеті уряд Чехії зменшив витрати на закордонну гуманітарну допомогу. Це означає, що фінансування окремих програм підтримки інших держав буде переглянуте.

Серед отримувачів таких коштів раніше була Україна, тому скорочення цієї статті витрат може призвести до зменшення обсягів допомоги.

Паралельно уряд також вирішив урізати частину оборонних витрат. Фінансування Міністерства оборони скорочено на 21 млрд крон, ще близько 0,8 млрд крон зменшено в інших розділах бюджету. У результаті витрати на оборону становитимуть приблизно 2,07% ВВП.

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Соціальні програми стали пріоритетом

Водночас чеський уряд збільшив фінансування внутрішніх соціальних програм. Це пояснюють необхідністю підтримки населення та виконання передвиборчих обіцянок правлячої коаліції.

Зокрема, у бюджеті передбачено:

800 млн крон на розвиток спортивної інфраструктури;

120 млн крон на гуманітарну програму MEDEVAC;

100 млн крон на профілактику залежностей;

50 млн крон на позашкільну освіту дітей;

50 млн крон на підтримку житлового будівництва.

Після підписання президентом документ замінить тимчасовий фінансовий план, який діяв через затримку з ухваленням бюджету після минулорічних виборів.

"Після довгих чотирьох років Палата депутатів обговорює бюджет, який не приховує реального стану державних фінансів і не створює ілюзії меншого дефіциту", — заявила міністерка фінансів Чехії Алена Шиллерова.

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