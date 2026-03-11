Украина может получить меньше помощи из-за нового бюджета Чехии

В Чехии одобрили новый государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает сокращение расходов на зарубежные программы помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Министерства финансов Чехии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Документ приняла Палата депутатов. Он предусматривает дефицит в 310 млрд чешских крон, что больше, чем в предыдущем году. В 2025 году дефицит составлял 290,7 млрд крон. По оценкам Министерства финансов, общий фискальный дефицит может вырасти до 2,2% ВВП против 2% годом ранее.

Одним из важных изменений в бюджете стало сокращение финансирования отдельных программ международной помощи. Среди стран, получающих поддержку по этим направлениям, есть Украина. Поэтому объемы помощи могут уменьшиться.

Читайте также: Чешские производители оружия видят выгоду в сотрудничестве с Украиной, ‒ представительница отрасли

Украина может получить меньше финансовой поддержки

В новом бюджете правительство Чехии сократило расходы на зарубежную гуманитарную помощь. Это означает, что финансирование отдельных программ поддержки других государств будет пересмотрено.

Среди получателей таких средств ранее была Украина, поэтому сокращение этой статьи расходов может привести к уменьшению объемов помощи.

Параллельно правительство также решило урезать часть оборонных расходов. Финансирование Министерства обороны сокращено на 21 млрд крон, еще около 0,8 млрд крон уменьшено в других разделах бюджета. В результате расходы на оборону составят примерно 2,07% ВВП.

Читайте: Чехия не будет повышать расходы на оборону, несмотря на требования НАТО, - Бабиш

Социальные программы стали приоритетом

В то же время чешское правительство увеличило финансирование внутренних социальных программ. Это объясняют необходимостью поддержки населения и выполнения предвыборных обещаний правящей коалиции.

В частности, в бюджете предусмотрено:

800 млн крон на развитие спортивной инфраструктуры;

120 млн крон на гуманитарную программу MEDEVAC;

100 млн крон на профилактику зависимостей;

50 млн крон на внешкольное образование детей;

50 млн крон на поддержку жилищного строительства.

После подписания президентом документ заменит временный финансовый план, который действовал из-за задержки с принятием бюджета после прошлогодних выборов.

"После долгих четырех лет Палата депутатов обсуждает бюджет, который не скрывает реального состояния государственных финансов и не создает иллюзии меньшего дефицита", - заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Ранее мы писали, что ЕС нашел способ предоставить Украине средства в обход Орбана и Фицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановление Украины: Европейские партнеры одобрили пакет программ на 1,5 млрд евро, - Кулеба. ИНФОГРАФИКА