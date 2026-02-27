РУС
Чехия не будет повышать расходы на оборону, несмотря на требования НАТО, - Бабиш

бабіш

Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил, что Чехия не планирует увеличивать оборонный бюджет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во время онлайн-интервью новостному порталу Denik.cz.

Бабиш отметил, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта является нереалистичной. И добавил, что движения к базовой цели оборонных расходов в 3,5% ВВП нет.

"Наш приоритет - здоровье наших граждан, чтобы они жили долгой жизнью", - приводит слова Бабиша Reuters.

Расходы Чехии на оборону

Новый правительственный проект бюджета на 2026 год предусматривает сокращение расходов на оборону до 2,1% ВВП по сравнению с планом предыдущего правоцентристского кабинета на уровне 2,35%. Министр обороны Яромир Зуна заявил в среду, что это не повредит проектам модернизации армии.

Предыдущее правительство стремилось постепенно повысить оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году. Бывший премьер-министр Петр Фиала, реагируя в четверг на комментарии Бабиша, заявил, что безопасность должна быть одним из приоритетов правительства.

Германия потратит 377 миллиардов евро на закупку вооружения

+9
не розумію для чого потрібні такі члени клуба , які не виконують правила клуба ?
27.02.2026 10:00 Ответить
+7
Якщо Бабіш почне "наступать на горло і руки" підприємцям, які розмістили оборонні замовлення ЄС,, (в тому числі і для України), вони йому "голову скрутять"...
27.02.2026 10:06 Ответить
+6
Поступово НАТО перетворюється на ООН , так само на ніщо не здатне .
27.02.2026 10:00 Ответить
Трампа не слухати!?
27.02.2026 09:56 Ответить
Думаю, его постепенно перестанут слушать большинство стран. Многие ждут следующих выборов. Никто не готов основывать свою экономику на высказываниях балабола.
27.02.2026 11:00 Ответить
ЄС економічно на рівні США - а зброя? - 90% зброї на складах у США
27.02.2026 11:28 Ответить
Раз ЕС экономически на уровне США, то она сможет постепенно заместить американское вооружение.
27.02.2026 13:39 Ответить
Поступово НАТО перетворюється на ООН , так само на ніщо не здатне .
27.02.2026 10:00 Ответить
Щур StB - КДБ - ФСБ працює по повній.
27.02.2026 10:00 Ответить
не розумію для чого потрібні такі члени клуба , які не виконують правила клуба ?
27.02.2026 10:00 Ответить
- для того щоб клуб не розвалився ...
27.02.2026 11:23 Ответить
вєрной дорогой ідьотє товаріщі
27.02.2026 10:02 Ответить
Це позиція Бабіш, який в Чехії тимчасовий, як Трамп в США. Чехи знають, що їм робити і більше Бабиша ніколи не виберуть.
27.02.2026 10:03 Ответить
Якщо Бабіш почне "наступать на горло і руки" підприємцям, які розмістили оборонні замовлення ЄС,, (в тому числі і для України), вони йому "голову скрутять"...
27.02.2026 10:06 Ответить
А чого ж його зараз вибрали?
27.02.2026 10:22 Ответить
А ви почитайте вікі, його ще з 2010х років вибирають, і до цього він мав би бути прем'єром, але не зміг створити більшість. Не треба ілюзій, всюди таке ж дурне населення як і у нас, що голосує за популістів.
27.02.2026 10:42 Ответить
Та ясна ваша позиція. Ви й у 1938-му хотіли прожити щасливе і довге життя. Лягли під Гітлера, але життя мешканців інших країн вийшло не таким щасливим і довгим. Ляжете й під *****.
показать весь комментарий
***** глобально бідний, під нього жоден національний уряд не ляже...
ляжуть тільки націі де уряди кзурповані чужинцями
27.02.2026 10:08 Ответить
Угорщина та Словаччина лягли.
27.02.2026 10:31 Ответить
Історію вивчіть спочатку - а потім будете друкувати шось притомне ( чехи би відбилися від нациків але - але сусіди такі сусіди , Польща там Угорщина знизу а Словачинна - а з Словачиною є запитаннячко до чехів шодо старшобраткості по відношенню до словаків ). Чеські танки в 1938 році були на голову ліпші ніш німецькі до прикладу .
27.02.2026 10:11 Ответить
А стосовно словаків які зараз фіциків вибирають питання є?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:26 Ответить
Я про події майже сторічної давнини .
27.02.2026 10:27 Ответить
Ключове слово в усьому коменті "би". Якби бились, то відбились би. З ліпшими танками. Але якщо ти хочеш прожити довге і щасливе життя ти не полізеш у танк. Навіть найліпший.
27.02.2026 10:30 Ответить
Ти не думав, Андрюша, що за ваші щасливі і довгі життя хтось помирає молодим, а хтось решту свого життя проводить не так щасливо, як хотів би?
27.02.2026 10:06 Ответить
Його пріоритет , щоб довго жили чехи і щоб швидко і масово гинули УКРАЇНЦІ .На йуха вороги , коли маєш таких друзів ?
27.02.2026 10:09 Ответить
"Наш пріоритет - здоров'я наших громадян, щоб вони жили довгим життям"... І загинули від московитської кулі здоровими? Гадаю, залишилося пів дня до виправдань цього недоумка перед трампом, що його не так зрозуміли і вирізали з контексту.
27.02.2026 10:12 Ответить
У Павела інша думка щодо цього питання.
27.02.2026 10:14 Ответить
27.02.2026 10:21 Ответить
Як чехи ******* воювати про це написав ще Гашек в "Пригодах бравого вояка Швейка"...Майстеровитий і невойовничий народ,на відміну від поляків не схильний до гендлярства,просто диво що він не розчинився у тевтонських сусідах.В першу світову здавались в полон цілими арміями...
27.02.2026 10:28 Ответить
Кожен коваль свого щастя. Ми вибрали свою владу, американці свого рудого, чехи - Бабіша, який плював на оборону держави. Всі хльобаємо і будемо ще довго видригувати свій вибір і чехі получать свій "приз" обов'язково. Нажаль...
27.02.2026 10:42 Ответить
От вам і НАТА і гарантії безпеки від неї. Вже як мінімум три країни вийшли з НАТО.
27.02.2026 11:03 Ответить
Це і є ті недосяжні стандарти НАТО через які нас туди не беруть?😹
27.02.2026 11:08 Ответить
Ось що буває, коли в європейській країні до влади приходить *********. Вони розвалять цю НАТу зсередини і ***** навіть не доведеться напружуватись.
27.02.2026 11:15 Ответить
- життя , схоже , взагалі нікого не вчить ...((
- життя , схоже , взагалі нікого не вчить ...((
27.02.2026 11:25 Ответить
Коли там черговий самміт НАТО?

А коли там чергове вихваляння Трампа на тему НАТО? Останнє було, пригадую, три дні тому - щорічна доповідь в Конгресі. Чи згадає хто, як там Трамп хвалився на тему НАТО?
27.02.2026 11:51 Ответить
ну кто бы сомневался что кгбшная прокладка пуйла будет заниматься обороной страны))
27.02.2026 12:14 Ответить
 
 