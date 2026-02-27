Чехия не будет повышать расходы на оборону, несмотря на требования НАТО, - Бабиш

Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил, что Чехия не планирует увеличивать оборонный бюджет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во время онлайн-интервью новостному порталу Denik.cz.

Бабиш отметил, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта является нереалистичной. И добавил, что движения к базовой цели оборонных расходов в 3,5% ВВП нет.

"Наш приоритет - здоровье наших граждан, чтобы они жили долгой жизнью", - приводит слова Бабиша Reuters.

Расходы Чехии на оборону

Новый правительственный проект бюджета на 2026 год предусматривает сокращение расходов на оборону до 2,1% ВВП по сравнению с планом предыдущего правоцентристского кабинета на уровне 2,35%. Министр обороны Яромир Зуна заявил в среду, что это не повредит проектам модернизации армии.

Предыдущее правительство стремилось постепенно повысить оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году. Бывший премьер-министр Петр Фиала, реагируя в четверг на комментарии Бабиша, заявил, что безопасность должна быть одним из приоритетов правительства.

