Германия потратит 377 миллиардов евро на закупку вооружения

Германия планирует потратить 377 миллиардов евро на закупку вооружения в сухопутном, воздушном, морском, космическом секторах, а также в сфере кибербезопасности.

Согласно 39-страничному плану, Бундесвер должен запустить около 320 новых проектов вооружения, из которых 178 уже имеют подрядчиков - преимущественно немецкие компании, среди которых лидирует Rheinmetall.

К 2035 году армия Германии получит:

687 БМП Puma,

561 систему Skyranger 30 для борьбы с дронами,

14 систем ПВО IRIS-T SLM и более 690 ракет к ним.

Также запланировано приобретение 15 истребителей F-35, 400 крылатых ракет Tomahawk Block Vb, трех пусковых установок Lockheed Martin Typhon и четырех патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon.

Германия также планирует расширить свой арсенал ударных дронов, приобретя новое вооружение на сумму примерно 100 миллионов евро. Для флота предусмотрена закупка четырех морских дронов uMAWS стоимостью примерно 675 миллионов евро, включая запчасти, обучение и обслуживание.

Более 14 миллиардов евро направят на развитие спутниковых программ - новые геостационарные спутники, модернизированные наземные станции и низкоорбитальные системы.

