Німеччина витратить 377 мільярдів євро на закупівлю озброєння

Німеччина планує витратити 377 мільярдів євро на закупівлю озброєння у сухопутному, повітряному, морському, космічному секторах, а також у сфері кібербезпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Згідно з 39-сторінковим планом, Бундесвер має запустити близько 320 нових проєктів озброєння, з яких 178 уже мають підрядників — переважно німецькі компанії, серед яких лідирує Rheinmetall.

До 2035 року армія Німеччини отримає:

687 БМП Puma,

561 систему Skyranger 30 для боротьби з дронами,

14 систем ППО IRIS-T SLM і понад 690 ракет до них.

Також заплановано придбання 15 винищувачів F-35, 400 крилатих ракет Tomahawk Block Vb, трьох пускових установок Lockheed Martin Typhon і чотирьох патрульних літаків Boeing P-8A Poseidon.

Німеччина також планує розширити свій арсенал ударних дронів, придбавши нове озброєння на суму приблизно 100 мільйонів євро. Для флоту передбачена закупівля чотирьох морських дронів uMAWS вартістю приблизно 675 мільйонів євро, включно із запчастинами, навчанням та обслуговуванням.

Понад 14 мільярдів євро спрямують на розвиток супутникових програм — нові геостаціонарні супутники, модернізовані наземні станції та низькоорбітальні системи.

