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Новини Витрати на оборону
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Чехія не підвищуватиме витрати на оборону попри вимоги НАТО, - Бабіш

бабіш

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш підтвердив, що Чехія не планує збільшувати оборонний бюджет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час онлайн-інтерв’ю новинному порталу Denik.cz.

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Бабіш зазначив,  що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною. Та додав,  що руху до базової цілі оборонних витрат у 3,5% ВВП немає.

"Наш пріоритет - здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям", - наводить слова Бабіша Reuters.

Витрати Чехії на оборону

Новий урядовий проєкт бюджету на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП порівняно з планом попереднього правоцентристського кабінету на рівні 2,35%. Міністр оборони Яромір Зуна заявив у середу, що це не зашкодить проєктам модернізації армії.

Попередній уряд прагнув поступово підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року. Колишній прем’єр-міністр Петр Фіала, реагуючи в четвер на коментарі Бабіша, заявив, що безпека має бути одним із пріоритетів уряду.

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Автор: 

оборона (4950) Чехія (1838) Бабіш Андрей (79)
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Топ коментарі
+11
не розумію для чого потрібні такі члени клуба , які не виконують правила клуба ?
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27.02.2026 10:00 Відповісти
+8
Поступово НАТО перетворюється на ООН , так само на ніщо не здатне .
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27.02.2026 10:00 Відповісти
+8
Якщо Бабіш почне "наступать на горло і руки" підприємцям, які розмістили оборонні замовлення ЄС,, (в тому числі і для України), вони йому "голову скрутять"...
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27.02.2026 10:06 Відповісти
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Трампа не слухати!?
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27.02.2026 09:56 Відповісти
Думаю, его постепенно перестанут слушать большинство стран. Многие ждут следующих выборов. Никто не готов основывать свою экономику на высказываниях балабола.
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27.02.2026 11:00 Відповісти
ЄС економічно на рівні США - а зброя? - 90% зброї на складах у США
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27.02.2026 11:28 Відповісти
Раз ЕС экономически на уровне США, то она сможет постепенно заместить американское вооружение.
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27.02.2026 13:39 Відповісти
Поступово НАТО перетворюється на ООН , так само на ніщо не здатне .
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27.02.2026 10:00 Відповісти
Щур StB - КДБ - ФСБ працює по повній.
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27.02.2026 10:00 Відповісти
не розумію для чого потрібні такі члени клуба , які не виконують правила клуба ?
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27.02.2026 10:00 Відповісти
- для того щоб клуб не розвалився ...
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27.02.2026 11:23 Відповісти
вєрной дорогой ідьотє товаріщі
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27.02.2026 10:02 Відповісти
Це позиція Бабіш, який в Чехії тимчасовий, як Трамп в США. Чехи знають, що їм робити і більше Бабиша ніколи не виберуть.
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27.02.2026 10:03 Відповісти
Якщо Бабіш почне "наступать на горло і руки" підприємцям, які розмістили оборонні замовлення ЄС,, (в тому числі і для України), вони йому "голову скрутять"...
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27.02.2026 10:06 Відповісти
А чого ж його зараз вибрали?
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27.02.2026 10:22 Відповісти
А ви почитайте вікі, його ще з 2010х років вибирають, і до цього він мав би бути прем'єром, але не зміг створити більшість. Не треба ілюзій, всюди таке ж дурне населення як і у нас, що голосує за популістів.
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27.02.2026 10:42 Відповісти
Та ясна ваша позиція. Ви й у 1938-му хотіли прожити щасливе і довге життя. Лягли під Гітлера, але життя мешканців інших країн вийшло не таким щасливим і довгим. Ляжете й під *****.
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27.02.2026 10:04 Відповісти
***** глобально бідний, під нього жоден національний уряд не ляже...
ляжуть тільки націі де уряди кзурповані чужинцями
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27.02.2026 10:08 Відповісти
Угорщина та Словаччина лягли.
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27.02.2026 10:31 Відповісти
Історію вивчіть спочатку - а потім будете друкувати шось притомне ( чехи би відбилися від нациків але - але сусіди такі сусіди , Польща там Угорщина знизу а Словачинна - а з Словачиною є запитаннячко до чехів шодо старшобраткості по відношенню до словаків ). Чеські танки в 1938 році були на голову ліпші ніш німецькі до прикладу .
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27.02.2026 10:11 Відповісти
А стосовно словаків які зараз фіциків вибирають питання є?
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27.02.2026 10:26 Відповісти
Я про події майже сторічної давнини .
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27.02.2026 10:27 Відповісти
Ключове слово в усьому коменті "би". Якби бились, то відбились би. З ліпшими танками. Але якщо ти хочеш прожити довге і щасливе життя ти не полізеш у танк. Навіть найліпший.
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27.02.2026 10:30 Відповісти
Ти не думав, Андрюша, що за ваші щасливі і довгі життя хтось помирає молодим, а хтось решту свого життя проводить не так щасливо, як хотів би?
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27.02.2026 10:06 Відповісти
Його пріоритет , щоб довго жили чехи і щоб швидко і масово гинули УКРАЇНЦІ .На йуха вороги , коли маєш таких друзів ?
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27.02.2026 10:09 Відповісти
"Наш пріоритет - здоров'я наших громадян, щоб вони жили довгим життям"... І загинули від московитської кулі здоровими? Гадаю, залишилося пів дня до виправдань цього недоумка перед трампом, що його не так зрозуміли і вирізали з контексту.
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27.02.2026 10:12 Відповісти
У Павела інша думка щодо цього питання.
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27.02.2026 10:14 Відповісти
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27.02.2026 10:21 Відповісти
Як чехи ******* воювати про це написав ще Гашек в "Пригодах бравого вояка Швейка"...Майстеровитий і невойовничий народ,на відміну від поляків не схильний до гендлярства,просто диво що він не розчинився у тевтонських сусідах.В першу світову здавались в полон цілими арміями...
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27.02.2026 10:28 Відповісти
Кожен коваль свого щастя. Ми вибрали свою владу, американці свого рудого, чехи - Бабіша, який плював на оборону держави. Всі хльобаємо і будемо ще довго видригувати свій вибір і чехі получать свій "приз" обов'язково. Нажаль...
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27.02.2026 10:42 Відповісти
От вам і НАТА і гарантії безпеки від неї. Вже як мінімум три країни вийшли з НАТО.
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27.02.2026 11:03 Відповісти
Це і є ті недосяжні стандарти НАТО через які нас туди не беруть?😹
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27.02.2026 11:08 Відповісти
Ось що буває, коли в європейській країні до влади приходить *********. Вони розвалять цю НАТу зсередини і ***** навіть не доведеться напружуватись.
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27.02.2026 11:15 Відповісти
Наш пріоритет - здоров'я наших громадян, щоб вони жили довгим життям", - Джерело: https://censor.net/ua/n3602698
- життя , схоже , взагалі нікого не вчить ...((
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27.02.2026 11:25 Відповісти
Коли там черговий самміт НАТО?

А коли там чергове вихваляння Трампа на тему НАТО? Останнє було, пригадую, три дні тому - щорічна доповідь в Конгресі. Чи згадає хто, як там Трамп хвалився на тему НАТО?
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27.02.2026 11:51 Відповісти
ну кто бы сомневался что кгбшная прокладка пуйла будет заниматься обороной страны))
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27.02.2026 12:14 Відповісти
 
 