Чехія не підвищуватиме витрати на оборону попри вимоги НАТО, - Бабіш
Прем’єр-міністр Андрей Бабіш підтвердив, що Чехія не планує збільшувати оборонний бюджет.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час онлайн-інтерв’ю новинному порталу Denik.cz.
Бабіш зазначив, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною. Та додав, що руху до базової цілі оборонних витрат у 3,5% ВВП немає.
"Наш пріоритет - здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям", - наводить слова Бабіша Reuters.
Витрати Чехії на оборону
Новий урядовий проєкт бюджету на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП порівняно з планом попереднього правоцентристського кабінету на рівні 2,35%. Міністр оборони Яромір Зуна заявив у середу, що це не зашкодить проєктам модернізації армії.
Попередній уряд прагнув поступово підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року. Колишній прем’єр-міністр Петр Фіала, реагуючи в четвер на коментарі Бабіша, заявив, що безпека має бути одним із пріоритетів уряду.
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ляжуть тільки націі де уряди кзурповані чужинцями
- життя , схоже , взагалі нікого не вчить ...((
А коли там чергове вихваляння Трампа на тему НАТО? Останнє було, пригадую, три дні тому - щорічна доповідь в Конгресі. Чи згадає хто, як там Трамп хвалився на тему НАТО?