Чехія не підвищуватиме витрати на оборону попри вимоги НАТО, - Бабіш

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш підтвердив, що Чехія не планує збільшувати оборонний бюджет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час онлайн-інтерв’ю новинному порталу Denik.cz.

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Бабіш зазначив, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною. Та додав, що руху до базової цілі оборонних витрат у 3,5% ВВП немає.

"Наш пріоритет - здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям", - наводить слова Бабіша Reuters.

Витрати Чехії на оборону

Новий урядовий проєкт бюджету на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП порівняно з планом попереднього правоцентристського кабінету на рівні 2,35%. Міністр оборони Яромір Зуна заявив у середу, що це не зашкодить проєктам модернізації армії.

Попередній уряд прагнув поступово підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року. Колишній прем’єр-міністр Петр Фіала, реагуючи в четвер на коментарі Бабіша, заявив, що безпека має бути одним із пріоритетів уряду.

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