Капітана танкера "тіньового флоту" РФ засудили у Франції до року в’язниці
Капітана російського танкера Boracay, захопленого торік французьким флотом біля узбережжя Бретані, засуджено до одного року позбавлення волі кримінальним судом Бреста за "відмову виконувати накази".
Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
У чому звинувачують
Як зазначається, 39-річний Чень Чжанцзе, який не був присутній під час оголошення вироку, також був оштрафований на 150 тисяч євро. Суд видав ордер на його арешт.
Цей вирок відповідає рекомендаціям обвинувачення під час слухань 23 лютого.
Так, заступник прокурора Габріель Роллен заявив, що французькі військовослужбовці "зіткнулися з особливою недоброзичливістю з боку капітана", що змусило їх здійснити "небезпечний маневр, який міг призвести до аварії".
Суд звинувачує капітана у відмові виконати вимоги, коли французькі ВМС спробували оглянути його 244-метрове судно, яке йшло без видимого прапора, 27 вересня 2025 року, коли воно рухалося в міжнародних водах біля острова Ушант.
Судно під санкціями
Повідомляється, що судно перебувало під європейськими санкціями за належність до російського "тіньового флоту" і перевозило вантаж російської нафти, що прямував до Індії. Перед висадкою на борт було піднято фальшивий прапор Беніну.
На борту перебували два співробітники російської приватної охоронної компанії, завданням яких було стежити за екіпажем і збирати розвідувальну інформацію. Адвокат Чень Чжанцзе Анрі де Рішемон під час слухань наполягав на виправданні свого клієнта, стверджуючи, що його не можна судити у французькому суді за ці події, які відбулися в міжнародних водах.
Якщо Чень Чжанцзе відмовився виконувати вимоги, його слід судити в китайському суді, а не у французькому, згідно до Конвенції ООН з морського права, стверджував адвокат. Нині нафтовий танкер називається "Фенікс" і ходить під російським прапором.
Що передувало
- Нагадаємо, французькі військово-морські сили 30 вересня заявили, що влада країни розслідує порушення, скоєні нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, судном, яке перебуває під антиросійськими санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.
- Пізніше повідомлялося, що капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль