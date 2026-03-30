Капитана танкера "теневого флота" РФ приговорили во Франции к году тюрьмы

Капитан российского танкера "Боракай", захваченного в прошлом году французским флотом у побережья Бретани, был приговорен уголовным судом Бреста к одному году лишения свободы за "отказ выполнять приказы".

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

В чем обвиняют

Как отмечается, 39-летний Чэнь Чжанцзе, который не присутствовал во время оглашения приговора, также был оштрафован на 150 тысяч евро. Суд выдал ордер на его арест.

Этот приговор соответствует рекомендациям обвинения во время слушаний 23 февраля.

Так, заместитель прокурора Габриэль Роллен заявил, что французские военнослужащие "столкнулись с особой враждебностью со стороны капитана", что заставило их совершить "опасный маневр, который мог привести к аварии".

Суд обвиняет капитана в отказе выполнить требования, когда французские ВМС попытались осмотреть его 244-метровое судно, которое шло без видимого флага, 27 сентября 2025 года, когда оно двигалось в международных водах у острова Ушант.

Судно под санкциями

Сообщается, что судно находилось под европейскими санкциями за принадлежность к российскому "теневому флоту" и перевозило груз российской нефти, направлявшийся в Индию. Перед высадкой на борт был поднят фальшивый флаг Бенина.

На борту находились два сотрудника российской частной охранной компании, задачей которых было следить за экипажем и собирать разведывательную информацию. Адвокат Чэнь Чжанцзе Анри де Ришемон во время слушаний настаивал на оправдании своего клиента, утверждая, что его нельзя судить во французском суде за эти события, которые произошли в международных водах.

Если Чэнь Чжанцзе отказался выполнять требования, его следует судить в китайском суде, а не во французском, согласно Конвенции ООН по морскому праву, утверждал адвокат. Сейчас нефтяной танкер называется "Феникс" и ходит под российским флагом.

