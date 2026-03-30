Французский министр едет в Украину для переговоров с оборонными компаниями

Французский министр по делам Европы Бенжамен Хаддад объявил о визите в Украину для обсуждения сотрудничества в оборонной сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном на платформе X.

Основной целью поездки являются переговоры с представителями оборонных компаний и обсуждение совместных проектов.

Чиновник подчеркнул, что международное внимание не должно смещаться с войны в Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Россия продолжает активные атаки, нанеся около 1500 ударов и запустив более 3000 беспилотников только за последнюю неделю.

Приоритеты ЕС и новые санкции

Хаддад подчеркнул, что ключевой задачей для Европейского Союза остается принятие масштабного финансового пакета поддержки Украины. Речь идет о кредите на сумму 90 миллиардов долларов, а также о подготовке 20-го пакета санкций против России.

Французский министр обратил внимание на важность развития оборонной промышленности Европы и ее интеграции с украинскими возможностями. Это, по его словам, позволит эффективнее реагировать на современные вызовы безопасности.

"Мы заинтересованы не только в наращивании нашей оборонной промышленности, но и в сближении ее с украинскими подразделениями. Именно поэтому в кредитной программе предусмотрен принцип европейской преференции", – отметил он.

Сотрудничество в сфере дронов и технологий

Во время визита в Украину Хаддад планирует встретиться с представителями французских компаний, которые уже работают с украинской стороной. Особое внимание уделят стартапам в сфере беспилотников и разведки.

Франция заинтересована в совместной разработке технологий для перехвата вражеских дронов. Такое сотрудничество, по мнению министра, имеет стратегическое значение как для Украины, так и для европейской безопасности в целом.

Напомним, 30 марта президент Владимир Зеленский и временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров, который находится с визитом в Киеве, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

