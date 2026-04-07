Производство ударных дронов в Украине тормозит дефицит двигателей, - Reuters

Индустрия дронов

Программа по созданию украинских ударных дронов сдерживается нехваткой мини-реактивных двигателей, которые имеют решающее значение для нанесения ударов на большие расстояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в украинской оборонной сфере.

Источник в украинской оборонной промышленности на условиях анонимности сообщил, что дефицит таких двигателей – "вероятно, главный фактор, ограничивающий количество производимых дронов", назвав это "большой проблемой для нашей ракетной программы".

Миниреактивные дроны дешевле ракет, что делает их важным инструментом для Украины в войне. В то же время производство сдерживается не только дефицитом двигателей, но и материалов для их изготовления.

Мария Попова, операционный директор Украинского совета оборонной промышленности, согласилась, что существует проблема как с турбореактивными двигателями для дронов, так и с материалами для их производства.

"Поставки остаются ограниченными как в мире в целом, так и особенно в Украине", - отметила она.

Александр Камышин, советник президента Владимира Зеленского по оборонной промышленности, отказался комментировать, влияет ли дефицит на ситуацию.

Несмотря на это, компании в Европе инвестируют в расширение мощностей и запускают новые проекты совместно с Украиной. Ожидается, что спрос на такие двигатели в ближайшее время вырастет до тысяч единиц в месяц.

Эксперты отмечают, что рынок развивается очень быстро, но пока не успевает за ростом спроса.

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашений с тремя странами Ближнего Востока. По словам Зеленского, соглашения предусматривают, что "в течение этих 10 лет будем заниматься копродукцией, строить заводы, производственные линии как в Украине, так и в этих странах".

