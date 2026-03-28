РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9573 посетителя онлайн
Новости Производство дронов Индустрия дронов
964 18

Совместное производство дронов: Зеленский анонсировал подписание соглашений с тремя странами Ближнего Востока

Среди итогов визита президента Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока он назвал подписание трёх соглашений, в частности, о совместном производстве дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сообщил во время Zoom-конференции с журналистами в Катаре.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Три соглашения

"Мы формируем долгосрочное сотрудничество в этой сфере (речь идет о защите объектов от ударов противника различного типа. – Ред.). Это глобальный экспорт. Мы говорим о десятилетнем сотрудничестве. Мы уже подписали соответствующее соглашение с Саудовской Аравией, только что подписали соответствующее соглашение с Катаром также на 10 лет. Мы подпишем с Эмиратами также на 10 лет. Это произойдет в течение нескольких дней", – сообщил президент.

По словам Зеленского, соглашения предусматривают, что "в течение этих 10 лет будем заниматься копродукцией, строить заводы, производственные линии как в Украине, так и в этих странах".

Нужна система

В то же время он отметил, что одних только дронов недостаточно. Для эффективной защиты нужна система, которой Украина в рамках начатого военного сотрудничества может поделиться.

"Все понимают, что так как Украина, наверное, никто не может помочь на сегодняшний день экспертизой. Безусловно, у них есть системы из разных стран, антибаллистические системы и т.д., но бороться с массовыми нападениями "Шахедов" никто не может. Главное, безусловно, это то, как все объединено в Украине в единую систему – о которой мы очень подробно не говорим публично, – с учетом всего, что перехватывает, а также, что важно, нашей сильной системы радиоэлектронной борьбы", – добавил президент.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет.

Накануне, 27 марта,Украина заключила соглашение об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией.

Автор: 

Зеленский Владимир (23786) Катар (159) Ближний Восток (163) дроны (6596)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ну -ну , не лох ???!!!(((( эти арабы с путиным в дружбанах ходят , все секреты наши у него будут !!!! ну где ты взялся на нашу голоу ???(((
показать весь комментарий
28.03.2026 17:04 Ответить
+8
Угадайте через сколько часов образцы дронов и их техдокументация окажутся на параше.
показать весь комментарий
28.03.2026 17:15 Ответить
+6
ЗЛЙ ПНХ
показать весь комментарий
28.03.2026 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
28.03.2026 17:05 Ответить
Як ви дістали посиланнями.... Своїми словами можете сформулювати думку?
показать весь комментарий
28.03.2026 17:51 Ответить
Лучше забаньте меня, чем эту хрень читать и комментировать! Эвтаназия! Дальше, как хотите так и пляшите!
показать весь комментарий
28.03.2026 17:05 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2026 17:50 Ответить
показать весь комментарий
Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробок не можна порівнювати з технологіями великих західних концернів.

Зокрема, він назвав таких виробників "українськими домогосподарками", у яких, за його словами, "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".

"Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву", - наголосив він. Водночас Паппергер висловив переконання, що українські розробки значно відстають від Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall.

"Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: "Вау!" І це чудово. Ну і що? Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall", - підсумував він.

Ось така підтримка від наших "союзників". А скільки коштує та скільки збили шахедів виробами Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall??
показать весь комментарий
28.03.2026 17:22 Ответить
То він правий - практично усі деталі є просто масовим китайським виробництвом, але через це воно й коштує у 100, й навіть у 1000 разів дешевше аналогів їх виробництва. Мабуть тому вони й не виробляли дрони ППО, бо вони були не дуже дешевшими за ракети, значно поступаючись за характеристиками. Зараз вже вони створили декілька виробництв з Україною. Тепер підтягнеться близький схід.
показать весь комментарий
28.03.2026 17:48 Ответить
Німаку сцикотно. З'явився серйозний конкурент.
Німак нічого не сказав про ринок і ціну. Тобто, німак лоханувся. Всі зацікавлені в'їхали.
показать весь комментарий
28.03.2026 18:12 Ответить
Нам свєтять сумасшедшие бабки.
показать весь комментарий
28.03.2026 17:31 Ответить
не нам, а деяким особам
показать весь комментарий
28.03.2026 17:39 Ответить
дєрьмакам, міндічам, умєровам і самому зельонкіну. бкз нього ніяк.
показать весь комментарий
28.03.2026 17:45 Ответить
Тримай кишеню ширше, а краще приготуй безрозмірний мішок
показать весь комментарий
28.03.2026 18:03 Ответить
Підписун) Це хобі засмісць гри на роялі?
показать весь комментарий
28.03.2026 18:26 Ответить
Будемо їм дрони втробляти.
показать весь комментарий
28.03.2026 18:45 Ответить
 
 