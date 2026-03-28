Совместное производство дронов: Зеленский анонсировал подписание соглашений с тремя странами Ближнего Востока

Индустрия дронов

Среди итогов визита президента Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока он назвал подписание трёх соглашений, в частности, о совместном производстве дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сообщил во время Zoom-конференции с журналистами в Катаре.

Три соглашения

"Мы формируем долгосрочное сотрудничество в этой сфере (речь идет о защите объектов от ударов противника различного типа. – Ред.). Это глобальный экспорт. Мы говорим о десятилетнем сотрудничестве. Мы уже подписали соответствующее соглашение с Саудовской Аравией, только что подписали соответствующее соглашение с Катаром также на 10 лет. Мы подпишем с Эмиратами также на 10 лет. Это произойдет в течение нескольких дней", – сообщил президент.

По словам Зеленского, соглашения предусматривают, что "в течение этих 10 лет будем заниматься копродукцией, строить заводы, производственные линии как в Украине, так и в этих странах".

Нужна система

В то же время он отметил, что одних только дронов недостаточно. Для эффективной защиты нужна система, которой Украина в рамках начатого военного сотрудничества может поделиться.

"Все понимают, что так как Украина, наверное, никто не может помочь на сегодняшний день экспертизой. Безусловно, у них есть системы из разных стран, антибаллистические системы и т.д., но бороться с массовыми нападениями "Шахедов" никто не может. Главное, безусловно, это то, как все объединено в Украине в единую систему – о которой мы очень подробно не говорим публично, – с учетом всего, что перехватывает, а также, что важно, нашей сильной системы радиоэлектронной борьбы", – добавил президент.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет.

Накануне, 27 марта,Украина заключила соглашение об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией.