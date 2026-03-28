Спільне виробництво дронів: Зеленський анонсував підписання угод із трьома країнами Близького Сходу (оновлено)

Індустрія дронів

Серед підсумків візиту президента Володимира Зеленського до країн Близького Сходу він назвав підписання трьох угод щодо, зокрема, спільного виробництва дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський повідомив під час zoom-конференції з журналістами у Катарі.

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Три угоди

"Ми формуємо довгострокове співробітництво в цьому (йдеться про захист об’єктів від ударів противника різного типу. – Ред.). Це глобальний експорт. Ми говоримо про десятирічне співробітництво. Ми підписали вже з Саудівською Аравією відповідну угоду, тільки що підписали з Катаром відповідну угоду також на 10 років. Ми підпишемо з Еміратами також на 10 років. Це буде впродовж кількох днів", - повідомив президент.

За словами Зеленського, угоди передбачають, що "впродовж цих 10 років будемо займатись копродукцією, будувати заводи, лінії виробництва як в Україні, так і в цих країнах".

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Потрібна система

Водночас він зауважив, що одних лише дронів замало. Для ефективного захисту потрібна система, якою Україна в межах започаткованого військового співробітництва може поділитися.

"Всі розуміють, що так як Україна, напевно, ніхто не може допомогти на сьогодні експертизою. Безумовно, у них є системи з різних країн, антибалістичні системи тощо, але боротись з масовими нападами "Шахедів" ніхто не може. Головне, безумовно, це те, як все об'єднано в Україні в єдину систему – про яку ми дуже детально не говоримо публічно, – з урахуванням всього, що перехоплює, а також, що важливо, нашої сильної системи радіоелектронної боротьби", - додав президент.

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Як зазначив Зеленський у телеграм-каналі, Україна хоче "робити дронові угоди" і поширювати їх на партнерів, які нам допомагають, щоб бути готовими до будь-яких викликів.

"Дронові угоди – це дрони, РЕБи, а головне – система захисту. У нас може не бути достатньо "Петріотів", але в нас є система, до якої будь-які рубежі, будь-які лінії захисту повинні входити. І це найголовніше, що є сьогодні в України, – досвід наших військових. Якщо ми хочемо, щоб на високому рівні ставилися до України, це не просто дрони – це наші фахівці, наші військові. Поєднання досвідчених військових – також із приватного сектора і державного сектора в одній системі – саме це і треба пропонувати як експорт на довготривалий термін, щоб забезпечені були і приватний сектор, і держава, і наші військові. Сьогодні ми почали такі кроки з трьома країнами", - додав він.

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