Украина и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в формате Drone Deal, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Бухаресте. В ходе встречи лидеры подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонной экспертизы и оборонной промышленности в формате Drone Deal.

Что предусматривает соглашение?

Отмечается, что соглашение должно укрепить обороноспособность обеих стран. Оно построено на принципе взаимности: Украина поддерживает партнеров, которые реально и ощутимо поддерживают нашу оборону.

"Этот документ открывает новые возможности для совместного производства оборонной продукции, передачи технологий, совместных производств между украинскими и литовскими компаниями", — говорится в сообщении.

Украина и Литва будут развивать оборонно-промышленное и технологическое сотрудничество, включая направления противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотных систем. Речь идет и о перспективе локализации в Литве производства дальнобойных ударных, морских, перехватных и бомбардировочных беспилотников в кратчайшие сроки.

Украина готова делиться опытом

Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться своим опытом в построении системы ПВО, борьбе с БПЛА и применении дронов.

"Украинская военная экспертная команда будет работать в Литве над созданием необходимых оборонных возможностей, прежде всего для защиты от современных угроз, укрепления безопасности обоих государств и всего региона", — сказал президент.

Другие темы встречи

Кроме того, лидеры говорили о потенциальных угрозах со стороны Беларуси.

Отдельное внимание уделили движению Украины к полноправному членству в Евросоюзе, в частности как можно более быстрому открытию всех переговорных кластеров.

Президент подчеркнул, что наша страна рассчитывает и на весомые результаты во время председательства Литвы в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года.

