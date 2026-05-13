Зеленский прибыл в Румынию: Будем расширять формат Drone Deals. ВИДЕО

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди в Румынию.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Саммит стран "Бухарестской девятки"

Зеленский напоминает, что сегодня здесь проходит саммит стран "Бухарестской девятки" с участием стран Северной Европы.

"Запланированы важные встречи на полях саммита. Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности. Будем привлекать дополнительные ресурсы для нашей обороны и расширять формат Drone Deals", — отметил Зеленский.

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Он также уточнил, что Елена Зеленская встретится с первой леди Румынии и примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских исследований.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в Румынии начался саммит "Бухарестской девятки", там ожидают и Зеленского.

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