Зеленский прибыл в Румынию: Будем расширять формат Drone Deals. ВИДЕО
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди в Румынию.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Саммит стран "Бухарестской девятки"
Зеленский напоминает, что сегодня здесь проходит саммит стран "Бухарестской девятки" с участием стран Северной Европы.
"Запланированы важные встречи на полях саммита. Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности. Будем привлекать дополнительные ресурсы для нашей обороны и расширять формат Drone Deals", — отметил Зеленский.
Он также уточнил, что Елена Зеленская встретится с первой леди Румынии и примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских исследований.
Что предшествовало?
Как сообщалось, в Румынии начался саммит "Бухарестской девятки", там ожидают и Зеленского.
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