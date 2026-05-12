В Румынии начался саммит "Бухарестской девятки", там ожидают и Зеленского
В Бухаресте начинается саммит стран "Бухарестской девятки", объединяющий государства восточного фланга НАТО.
Об этом говорится в сообщении Digi24, пишет Цензор.НЕТ.
На встрече ожидаются генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие проходит в Румынии с участием лидеров стран региона.
Первым в столицу Румынии прибыл президент Польши Кароль Навроцкий. Его встретил президент Румынии Никушор Дан во дворце Котрочень, где состоялись двусторонние переговоры. Оба лидера будут совместно председательствовать на саммите.
Лидеры обсудят вопросы безопасности и координации
В ближайшее время в Бухарест должен прибыть и генеральный секретарь НАТО. В программе предусмотрен рабочий ужин с участием руководства Румынии и Польши.
Также запланированы отдельные встречи лидеров стран Северной Европы. Ожидается, что основное внимание будет сосредоточено на вопросах безопасности, координации действий и поддержки Украины.
Формат "Бухарестской девятки" был создан в 2015 году для укрепления сотрудничества в сфере обороны. В него входят девять стран Центральной и Восточной Европы.
- К слову, недавно румынский парламент установил рекорд по количеству голосов за отставку правительства. Как следствие, к власти могут прийти антиукраинские силы.
