У Румунії розпочався саміт "Бухарестської дев’ятки", там очікують і Зеленського

У Бухаресті стартує саміт країн "Бухарестської дев’ятки", який об’єднує держави східного флангу НАТО.

Про це йдеться у повідомленні Digi24, пише Цензор.НЕТ.

На зустрічі очікують генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента України Володимира Зеленського. Захід проходить у Румунії за участю лідерів країн регіону.

Першим до столиці Румунії прибув президент Польщі Кароль Навроцький. Його зустрів президент Румунії Нікушор Дан у палаці Котрочень, де відбулися двосторонні переговори. Обидва лідери спільно головуватимуть на саміті.

Лідери обговорять безпеку та координацію

Найближчим часом до Бухареста має прибути і генеральний секретар НАТО. У програмі передбачена робоча вечеря за участю керівництва Румунії та Польщі.

Також заплановані окремі зустрічі лідерів країн Північної Європи. Очікується, що основна увага буде зосереджена на питаннях безпеки, координації дій і підтримки України.

Формат "Бухарестської дев’ятки" створили у 2015 році для посилення співпраці у сфері оборони. До нього входять дев’ять країн Центральної та Східної Європи.

До слова, нещодавно румунський парламент встановив рекорд голосів за відставку уряду. Відтак до влади можуть прийти антиукраїнські сили.

