Румунський парламент встановив рекорд голосів за відставку уряду: до влади можуть прийти антиукраїнські сили

Парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Іліє Болояна та фактично відправив його у відставку.

Про це повідомляє Digi24, який цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За рішення проголосували 281 із 464 депутатів, що стало рекордним показником підтримки вотуму недовіри в історії країни. Лише четверо парламентарів виступили проти.

Читайте: Румунія та Австрія почали будувати газопровід до нового родовища в Чорному морі

Політичний вибух у Бухаресті та новий етап переговорів

Після голосування уряд Болояна втратив підтримку парламентської більшості. Це запускає процедуру консультацій щодо формування нового складу Кабінету міністрів.

Румунські ЗМІ зазначають, що політична криза загострилася після того, як Соціал-демократична партія відкликала підтримку прем’єра ще 20 квітня. Відтоді уряд фактично працював у режимі політичної нестабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунський кордон залишається найпопулярнішим серед ухилянтів: з початку року затримано 2900 осіб

Причини конфлікту та політичні наслідки

Депутати, які ініціювали вотум недовіри, звинуватили уряд у неефективному управлінні економікою та продажі державних активів. Також лунали заяви про погіршення рівня життя населення.

"Уряд Болояна не виконав своїх економічних зобов’язань і допустив системну кризу довіри", — йдеться у позиції частини депутатів, яку наводять румунські медіа.

У політичному середовищі вже обговорюють можливість посилення позицій націоналістичних сил, зокрема партії AUR. Експерти попереджають, що це може вплинути на зовнішньополітичний курс країни, зокрема щодо підтримки України.