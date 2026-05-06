Румунський парламент встановив рекорд голосів за відставку уряду: до влади можуть прийти антиукраїнські сили

Парламент Румунії відправили у відставку

Парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Іліє Болояна та фактично відправив його у відставку.

Про це повідомляє Digi24, який цитує Цензор.НЕТ.

За рішення проголосували 281 із 464 депутатів, що стало рекордним показником підтримки вотуму недовіри в історії країни. Лише четверо парламентарів виступили проти.

Політичний вибух у Бухаресті та новий етап переговорів

Після голосування уряд Болояна втратив підтримку парламентської більшості. Це запускає процедуру консультацій щодо формування нового складу Кабінету міністрів.

Румунські ЗМІ зазначають, що політична криза загострилася після того, як Соціал-демократична партія відкликала підтримку прем’єра ще 20 квітня. Відтоді уряд фактично працював у режимі політичної нестабільності.

Причини конфлікту та політичні наслідки

Депутати, які ініціювали вотум недовіри, звинуватили уряд у неефективному управлінні економікою та продажі державних активів. Також лунали заяви про погіршення рівня життя населення.

"Уряд Болояна не виконав своїх економічних зобов’язань і допустив системну кризу довіри", — йдеться у позиції частини депутатів, яку наводять румунські медіа.

У політичному середовищі вже обговорюють можливість посилення позицій націоналістичних сил, зокрема партії AUR. Експерти попереджають, що це може вплинути на зовнішньополітичний курс країни, зокрема щодо підтримки України.

а там та сама біда, розділені демократичні сили і - корупція
06.05.2026 00:25 Відповісти
06.05.2026 00:25 Відповісти
рекорд був в 2019, там антиукраїнські сили 73% взяли
06.05.2026 00:29 Відповісти
06.05.2026 00:29 Відповісти
Цікава статистика. Головні постачальники повій до ЄС: Румунія і роϟϟія.
Висновки по прямій залежності антиукраїнських настроїв від кількості ****** лежать на поверхні.
06.05.2026 00:38 Відповісти
06.05.2026 00:38 Відповісти
Не прийдуть до влади в Румунії антиукраїнські сили. Там таких явно не вистачає для створення коаліції. Не вистачає навіть з популістами, які утворювали коаліцію донині.

Найбільш небажаний результат для України там - нові вибори. Але, напевне, і цьому не бувати. Знову там утвориться коаліція, проукраїнська, але в новому форматі.
06.05.2026 00:43 Відповісти
06.05.2026 00:43 Відповісти
Агенти раши не збираються заспокоюватися
06.05.2026 00:58 Відповісти
06.05.2026 00:58 Відповісти
Мабуть треба чистити країни від кацапів . Бо будуть гадити постійно
06.05.2026 01:03 Відповісти
06.05.2026 01:03 Відповісти
Тільки Орбана пережили 😸. І то ще Мадяр покаже...
06.05.2026 01:09 Відповісти
06.05.2026 01:09 Відповісти
Потому что везде к власти пришли барыги клептократы. Какие они там про украинские или нет местных абориген не сильно колышет.
06.05.2026 01:16 Відповісти
06.05.2026 01:16 Відповісти
 
 