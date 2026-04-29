Румунський кордон залишається найпопулярнішим серед ухилянтів: з початку року затримано 2900 осіб

За три місяці цього року прикордонники викрили 80 злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб за кордон, і затримали близько 3 тисяч порушників.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"За минулий рік було викрито 520 таких протиправних груп, до яких входили і організатори, і пособники. В цьому році вже за три місяці викрито 80 таких груп, 40 з яких в березні. За три місяці цього року прикордонники затримали 2 900 порушників", - сказав речник.

Водночас він зауважив, що це на 38% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, і додав, що кількість спроб незаконного перетину кордону, якщо порівнювати з 2024-2025 роками, йде на спад.

За словами Демченка, з лютого 2022 року на кордоні було затримано 67 тисяч осіб. З них 36 тисяч на зеленій ділянці кордону, 27 тисяч - на контрольних постах у прикордонні і 4 тисяч - у пунктах пропуску при спробі використання підроблених документів або фальсифікації умови свого виїзду.

Тобто, переважна більшість порушників використовують зелену ділянку кордону, і на першому місці - ділянка кордону з Румунією.

