Румынская граница остается самой популярной среди уклонистов: с начала года задержано 2900 человек

За три месяца этого года пограничники раскрыли 80 преступных групп, занимавшихся незаконной переправкой людей за границу, и задержали около 3 тысяч нарушителей.

Об этом в интервью Укринформу сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"За прошлый год было раскрыто 520 таких противоправных групп, в состав которых входили и организаторы, и пособники. В этом году уже за три месяца раскрыто 80 таких групп, 40 из которых - в марте. За три месяца этого года пограничники задержали 2 900 нарушителей", - сказал пресс-секретарь.

В то же время он отметил, что это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и добавил, что количество попыток незаконного пересечения границы, если сравнивать с 2024-2025 годами, идет на спад.

По словам Демченко, с февраля 2022 года на границе было задержано 67 тысяч человек. Из них 36 тысяч на зеленом участке границы, 27 тысяч - на контрольных постах в приграничной зоне и 4 тысячи - в пунктах пропуска при попытке использования поддельных документов или фальсификации условий своего выезда.

То есть, подавляющее большинство нарушителей используют зеленый участок границы, и на первом месте - участок границы с Румынией.

