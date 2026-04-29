РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9951 посетитель онлайн
Новости Переправка через границу уклонистов Незаконное пересечение границы
795 7

Румынская граница остается самой популярной среди уклонистов: с начала года задержано 2900 человек

Попытки незаконного пересечения границы сократились на 38%

За три месяца этого года пограничники раскрыли 80 преступных групп, занимавшихся незаконной переправкой людей за границу, и задержали около 3 тысяч нарушителей.

Об этом в интервью Укринформу сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"За прошлый год было раскрыто 520 таких противоправных групп, в состав которых входили и организаторы, и пособники. В этом году уже за три месяца раскрыто 80 таких групп, 40 из которых - в марте. За три месяца этого года пограничники задержали 2 900 нарушителей", - сказал пресс-секретарь.

В то же время он отметил, что это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и добавил, что количество попыток незаконного пересечения границы, если сравнивать с 2024-2025 годами, идет на спад.

По словам Демченко, с февраля 2022 года на границе было задержано 67 тысяч человек. Из них 36 тысяч на зеленом участке границы, 27 тысяч - на контрольных постах в приграничной зоне и 4 тысячи - в пунктах пропуска при попытке использования поддельных документов или фальсификации условий своего выезда.

То есть, подавляющее большинство нарушителей используют зеленый участок границы, и на первом месте - участок границы с Румынией.

Читайте также: С февраля 2022 года 67 тысяч военнообязанных задержали за попытку незаконно покинуть Украину, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (7088) граница (5363) Румыния (1255) Украина (44321) Демченко Андрей (339) уклонисты (1301)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кордон в напрямку Монако чи Ізраїлю на якому місці по популярності серед "клятих ухилянтів"?
показать весь комментарий
29.04.2026 12:29 Ответить
Серед кого? Незаконно перетинаючих кордон?
показать весь комментарий
29.04.2026 12:29 Ответить
***! Медаль в студию для начальника! А сколько контрабанды задержали? Диверсантов? Или то другое?
показать весь комментарий
29.04.2026 12:30 Ответить
Може люди теж хочуть до Юзіка, чи сина Веніславського у Штати. Їм же можна на волю в інші країни виїхати
показать весь комментарий
29.04.2026 12:31 Ответить
от дурепи -ухилянти! першим ділом цих гівнюків у спідничках до ТЦК потянули!
показать весь комментарий
29.04.2026 12:36 Ответить
В спидичках? Л теперь "любый друже" расскажи, как в Украине назывались те, которые "подмахивали" иноверцам затесавшимся во власть?
показать весь комментарий
29.04.2026 12:40 Ответить
ТЦК "військові", а ті хто намагаються втекти з в'язниці "ухилянти".
показать весь комментарий
29.04.2026 12:39 Ответить
 
 