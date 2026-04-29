С февраля 2022 года 67 тыс. человек задержали за попытку незаконно покинуть Украину, – ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ на границе задержаны 67 тысяч военнообязанных, пытавшихся пересечь границу.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если говорить обо всем периоде полномасштабного вторжения с февраля 2022 года, то на границе было задержано 67 000 человек. Из них 36 000 – на зеленом участке границы, 27 000 – на контрольных постах в приграничной зоне и 4 000 – в пунктах пропуска при попытке использования поддельных документов или фальсификации условий своего выезда", – отметил он.

Количество уменьшилось

По словам Демченко, в последнее время количество попыток выехать с поддельными документами через пункты пропуска уменьшилось.

"То есть, подавляющее большинство нарушителей используют зеленый участок границы. И на первом месте – это участок границы с Румынией. Это более 600 км государственной границы.

И если в предыдущие годы – 2022-24 – участки с Румынией и Молдовой имели фактически одинаковые показатели, то в прошлом и этом году участок границы с Румынией имеет более высокие показатели задержания нарушителей. На втором месте идет участок границы с Молдовой", – добавил представитель ГПСУ.

