РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости Незаконное пересечение границы
832 7

С февраля 2022 года 67 тыс. человек задержали за попытку незаконно покинуть Украину, – ГПСУ

Задержания на границе: в ГПСУ привели статистику

С начала полномасштабного вторжения РФ на границе задержаны 67 тысяч военнообязанных, пытавшихся пересечь границу.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Если говорить обо всем периоде полномасштабного вторжения с февраля 2022 года, то на границе было задержано 67 000 человек. Из них 36 000 – на зеленом участке границы, 27 000 – на контрольных постах в приграничной зоне и 4 000 – в пунктах пропуска при попытке использования поддельных документов или фальсификации условий своего выезда", – отметил он.

Количество уменьшилось

По словам Демченко, в последнее время количество попыток выехать с поддельными документами через пункты пропуска уменьшилось.

"То есть, подавляющее большинство нарушителей используют зеленый участок границы. И на первом месте – это участок границы с Румынией. Это более 600 км государственной границы.

И если в предыдущие годы – 2022-24 – участки с Румынией и Молдовой имели фактически одинаковые показатели, то в прошлом и этом году участок границы с Румынией имеет более высокие показатели задержания нарушителей. На втором месте идет участок границы с Молдовой", – добавил представитель ГПСУ.

Автор: 

Госпогранслужба (7088) граница (5363) Демченко Андрей (339)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво скільки втекли?Думаю більше ніж зловили.Там адмінка і безліміт спроб.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:35 Ответить
Щось серед цих 67 тис не видно Міндіча, Арестовича та інших громадян України.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:36 Ответить
А чому не законно?
Колись.при сталіні те саме.писали про селян які з сіл хотіли потрапити в місто, а при Голодоморі мріяли врятуватися і вибратись з України.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:41 Ответить
Історія рухається по спіралі. Років через 30 признають, що це були надмірно жорстокі репресії.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:59 Ответить
Це якась помилка! Не залишити Україну,а в"їхати в Україну!
показать весь комментарий
29.04.2026 11:41 Ответить
А жінок військовозобовʼязаних випускають за кордон?
показать весь комментарий
29.04.2026 12:29 Ответить
Карацупи з Мухтарами 2.0
показать весь комментарий
29.04.2026 15:01 Ответить
 
 