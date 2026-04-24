Фиктивный брак ради выезда за границу: в Николаевской области задержали организатора
Прокуроры совместно со следователями полиции и миграционной полиции разоблачили 45-летнего мужчину, организовавшего схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
По данным следствия, за 9 тысяч долларов США фигурант обеспечил оформление фиктивного брака мужчины призывного возраста со своей сожительницей. Женщина является лицом с инвалидностью I группы и нуждается в постоянном постороннем уходе. Таким образом злоумышленник создал основания для якобы законного выезда мужчины за пределы страны.
22 апреля 2026 года, после передачи свидетельства о браке и получения оговоренной суммы средств, мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Под процессуальным руководством Вознесенской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений.
Досудебное расследование продолжается.
