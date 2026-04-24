Фиктивный брак ради выезда за границу: в Николаевской области задержали организатора

В Николаевской области раскрыли схему фиктивного брака для выезда за границу

Прокуроры совместно со следователями полиции и миграционной полиции разоблачили 45-летнего мужчину, организовавшего схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, за 9 тысяч долларов США фигурант обеспечил оформление фиктивного брака мужчины призывного возраста со своей сожительницей. Женщина является лицом с инвалидностью I группы и нуждается в постоянном постороннем уходе. Таким образом злоумышленник создал основания для якобы законного выезда мужчины за пределы страны.

22 апреля 2026 года, после передачи свидетельства о браке и получения оговоренной суммы средств, мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Вознесенской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 12 тысяч долларов за "переправу": пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

граница (5357) Николаевская область (2272) уклонисты (1293)
Злочинна група осіб вчинила кримінальний злочин з використанням свого службового становища!! Щось на кшалт цього, також використовують і «потужники» з Урядового кварталу, ВРУ, ГПУ, КМУ РНБОУ, суддівські,…. тільки у більших варіаціях!!
24.04.2026 10:13 Ответить
в процес шлюбу, життя і смерті людини в Україні недоторкані вісімки всюди вставили свій паганий шекель.
24.04.2026 10:14 Ответить
Не забудьте перевірити прокурорів на інвалідність, а слідчих поліції на співпрацю з бандитами, котрі викрадають людей заради викупу. Події в Хмельницьку (Крупа & інваліди) та Одесі (банда ТЦК & майор поліції) показали, що це буде не зайвим.
24.04.2026 10:18 Ответить
Оце досягнення, потужніше ніж компромат на Порошенка.
24.04.2026 10:30 Ответить
 
 