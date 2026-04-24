Фіктивний шлюб заради виїзду за кордон: на Миколаївщині затримали організатора

Прокурори спільно зі слідчими поліції та міграційної поліції викрили 45-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, за 9 тисяч доларів США фігурант забезпечив оформлення фіктивного шлюбу чоловіка призовного віку зі своєю співмешканкою. Жінка є особою з інвалідністю І групи та потребує постійного стороннього догляду. Таким чином зловмисник створив підстави для нібито законного виїзду чоловіка за межі країни.

22 квітня 2026 року, після передачі свідоцтва про шлюб та отримання обумовленої суми коштів, чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів.

Досудове розслідування триває.

