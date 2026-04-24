Фіктивний шлюб заради виїзду за кордон: на Миколаївщині затримали організатора

Прокурори спільно зі слідчими поліції та міграційної поліції викрили 45-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

За даними слідства, за 9 тисяч доларів США фігурант забезпечив оформлення фіктивного шлюбу чоловіка призовного віку зі своєю співмешканкою. Жінка є особою з інвалідністю І групи та потребує постійного стороннього догляду. Таким чином зловмисник створив підстави для нібито законного виїзду чоловіка за межі країни.

22 квітня 2026 року, після передачі свідоцтва про шлюб та отримання обумовленої суми коштів, чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів.

Досудове розслідування триває.

Злочинна група осіб вчинила кримінальний злочин з використанням свого службового становища!! Щось на кшалт цього, також використовують і «потужники» з Урядового кварталу, ВРУ, ГПУ, КМУ РНБОУ, суддівські,…. тільки у більших варіаціях!!
24.04.2026 10:13 Відповісти
А кумів зеленського не затримали. А якогось дядьку затримали.
24.04.2026 11:20 Відповісти
Бо у нього не було ЛИСТА від ГУР Буданова!! Це ж елементарно знають у ДПСУ і УДО для супроводження до зеленського калідору….!! Ватсон!!
24.04.2026 11:25 Відповісти
в процес шлюбу, життя і смерті людини в Україні недоторкані вісімки всюди вставили свій паганий шекель.
24.04.2026 10:14 Відповісти
Не забудьте перевірити прокурорів на інвалідність, а слідчих поліції на співпрацю з бандитами, котрі викрадають людей заради викупу. Події в Хмельницьку (Крупа & інваліди) та Одесі (банда ТЦК & майор поліції) показали, що це буде не зайвим.
24.04.2026 10:18 Відповісти
Оце досягнення, потужніше ніж компромат на Порошенка.
24.04.2026 10:30 Відповісти
Не, не, не - тіки через гур - стаєш розвідником і в поля, шпигувати. Самий чистий та надійний засіб. Правда не для всіх, але шанси є.
