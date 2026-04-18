Українці можуть залишитися без телефону під час перетину кордону: кому загрожує конфіскація?

Порушення митних правил під час перетину кордону України може призвести до серйозних наслідків для мандрівників, зокрема до великих штрафів. У деяких випадках прикордонні служби також мають право тимчасово вилучати мобільні телефони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

В яких випадках телефон можуть конфіскувати на кордоні?

Українці можуть перевозити через кордон особисті речі без декларування та сплати митних платежів, однак існують встановлені обмеження за кількістю та вартістю. Перевищення цих норм може розцінюватися як спроба переміщення комерційного товару.

Щодо мобільних телефонів, дозволено перевозити до двох пристроїв на одну особу. Якщо в багажі виявляється три або більше смартфони, їх можуть вилучити через підозру у контрабанді.

Навіть у випадку одного телефону, якщо він був придбаний за кордоном, його необхідно задекларувати та сплатити митні платежі, якщо загальна вартість перевищує 500 євро. Спроба уникнути декларування може призвести до штрафів і конфіскації техніки.

Інші причини для конфіскації

Окремо мобільний телефон може бути вилучений у межах процесуальних дій, якщо правоохоронні органи проводять розслідування і мають підстави вважати, що в пристрої містяться докази.

Також конфіскація можлива з міркувань безпеки, якщо смартфон містить інформацію, що може становити загрозу національній безпеці. У таких випадках пристрій вилучається для перевірки. При цьому контрабандні товари конфіскуються остаточно, тоді як тимчасові вилучення здійснюються лише для проведення перевірок.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні почали фіксувати випадки, коли водіїв із повним баком пального не пропускають або зобов’язують сплатити акцизний збір. Така ситуація виникла на пунктах пропуску з Польщею і може стосуватися тих, хто перетинає кордон частіше ніж раз на 72 години.

Водії, які прямують до Польщі, зокрема до аеропортів, повідомляють, що прикордонні служби звертають особливу увагу на рівень пального в авто. Повний бак у випадку частих поїздок може розцінюватися як спроба ввезення пального не для особистого використання.