Акциз або назад: водіїв з повним баком можуть не впустити до Польщі

На українсько-польському кордоні почали фіксувати ситуації, коли водіїв із повним баком пального не пропускають або вимагають сплатити акциз. Проблема виникла на пунктах пропуску з Польщею і може торкнутися будь-кого, хто перетинає кордон частіше ніж раз на 72 години.

Про це повідомляє "Стопкор".

Повний бак може стати перешкодою

Водії, які прямують до Польщі, зокрема в аеропорти, стикаються з тим, що прикордонники звертають увагу на рівень пального. Повний бак у тих, хто часто перетинає кордон, можуть трактувати як спробу ввезення палива не для особистого використання.

У такому разі пропонують два варіанти:

сплатити акциз;

зменшити кількість пального.

Якщо відмовитися, автомобіль розвертають, і водій втрачає чергу.

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Як водії виходять із ситуації

За словами очевидців, біля кордону, поруч із заправками, водіям неофіційно пропонують "злити" частину пального, щоб відповідати вимогам. Після цього вони повертаються до черги і пробують перетнути кордон знову. Такі випадки, кажуть, трапляються досить часто, особливо серед тих, хто регулярно їздить за кордон.

У соцмережах користувачі активно розповідають про аналогічні ситуації: багатьох також змушували зменшувати кількість пального або повертали назад. Деякі водії вже пристосувалися і виїжджають з мінімальним запасом пального, плануючи заправитися вже в Польщі.

Нагадаємо, 31 березня у Польщі офіційно запровадили граничні ціни на пальне. Відповідне розпорядження підписав міністр енергетики Мілош Мотика. Такі кроки стали реакцією на глобальну кризу на нафтовому ринку, спричинену війною на Близькому Сході.

Нова система передбачає комплексний підхід: вона поєднує регуляторні, податкові та контрольні інструменти для безпосереднього впливу на роздрібний ринок.

Раніше уряд Польщі ухвалив рішення зменшити ставку податку на додану вартість і акцизу на пальне, щоб убезпечити водіїв від різкого подорожчання, спричиненого війною на Близькому Сході.