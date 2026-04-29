З лютого 2022 року 67 тисяч військовозобов’язаних затримали за спробу незаконно залишити Україну, - ДПСУ
Від початку повномасштабного вторгнення РФ на кордоні затримано 67 тисяч військовозобов'язаних, які намагалися перетнути кордон.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Якщо говорити про весь час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, то на кордоні було затримано 67 000 осіб. З яких 36 000 – на зеленій ділянці кордону, 27 000 – на контрольних постах у прикордонні й 4 000 – це в пунктах пропуску при спробі використання підроблених документів або фальсифікації умови свого виїзду", - зазначив він.
Кількість зменшилася
За словами Демченка, останнім часом кількість спроб виїхати з підробленими документами через пункти пропуску зменшилася.
"Тобто, максимально значна більшість порушників використовують зелену ділянку кордону. І на першому місці – це ділянка кордону з Румунією. Це більше 600 км державного кордону.
І якщо в попередні роки – 2022-24 – ділянки з Румунією та Молдовою мали фактично однакові показники, то в минулому й цьому році ділянка кордону з Румунією має більші показники затримання порушників. На другому місці йде відтинок кордону з Молдовою", - додав речник ДПСУ.
Колись.при сталіні те саме.писали про селян які з сіл хотіли потрапити в місто, а при Голодоморі мріяли врятуватися і вибратись з України.