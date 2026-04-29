З лютого 2022 року 67 тисяч військовозобов’язаних затримали за спробу незаконно залишити Україну, - ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на кордоні затримано 67 тисяч військовозобов'язаних, які намагалися перетнути кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Якщо говорити про весь час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, то на кордоні було затримано 67 000 осіб. З яких 36 000 – на зеленій ділянці кордону, 27 000 – на контрольних постах у прикордонні й 4 000 – це в пунктах пропуску при спробі використання підроблених документів або фальсифікації умови свого виїзду", - зазначив він.

Кількість зменшилася

За словами Демченка, останнім часом кількість спроб виїхати з підробленими документами через пункти пропуску зменшилася.

"Тобто, максимально значна більшість порушників використовують зелену ділянку кордону. І на першому місці – це ділянка кордону з Румунією. Це більше 600 км державного кордону.

І якщо в попередні роки – 2022-24 – ділянки з Румунією та Молдовою мали фактично однакові показники, то в минулому й цьому році ділянка кордону з Румунією має більші показники затримання порушників. На другому місці йде відтинок кордону з Молдовою", - додав речник ДПСУ.

