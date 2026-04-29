З лютого 2022 року 67 тисяч військовозобов’язаних затримали за спробу незаконно залишити Україну, - ДПСУ

Затримання на кордоні: у ДПСУ навели статистику

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на кордоні затримано 67 тисяч військовозобов'язаних, які намагалися перетнути кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Якщо говорити про весь час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, то на кордоні було затримано 67 000 осіб. З яких 36 000 – на зеленій ділянці кордону, 27 000 – на контрольних постах у прикордонні й 4 000 – це в пунктах пропуску при спробі використання підроблених документів або фальсифікації умови свого виїзду", - зазначив він.

Також читайте: Українці можуть залишитися без телефону під час перетину кордону: кому загрожує конфіскація?

Кількість зменшилася

За словами Демченка, останнім часом кількість спроб виїхати з підробленими документами через пункти пропуску зменшилася.

"Тобто, максимально значна більшість порушників використовують зелену ділянку кордону. І на першому місці – це ділянка кордону з Румунією. Це більше 600 км державного кордону.

І якщо в попередні роки – 2022-24 – ділянки з Румунією та Молдовою мали фактично однакові показники, то в минулому й цьому році ділянка кордону з Румунією має більші показники затримання порушників. На другому місці йде відтинок кордону з Молдовою", - додав речник ДПСУ.

Читайте: Фіктивний шлюб заради виїзду за кордон: на Миколаївщині затримали організатора

ДПСУ Держприкордонслужба (6678) кордон (4968) Демченко Андрій (399)
Цікаво скільки втекли?Думаю більше ніж зловили.Там адмінка і безліміт спроб.
29.04.2026 10:35 Відповісти
Щось серед цих 67 тис не видно Міндіча, Арестовича та інших громадян України.
29.04.2026 10:36 Відповісти
А чому не законно?
Колись.при сталіні те саме.писали про селян які з сіл хотіли потрапити в місто, а при Голодоморі мріяли врятуватися і вибратись з України.
29.04.2026 10:41 Відповісти
Історія рухається по спіралі. Років через 30 признають, що це були надмірно жорстокі репресії.
29.04.2026 14:59 Відповісти
Це якась помилка! Не залишити Україну,а в"їхати в Україну!
29.04.2026 11:41 Відповісти
А жінок військовозобовʼязаних випускають за кордон?
29.04.2026 12:29 Відповісти
Карацупи з Мухтарами 2.0
29.04.2026 15:01 Відповісти
 
 