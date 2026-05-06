РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7663 посетителя онлайн
Новости
4 001 20

Румынский парламент установил рекорд голосов за отставку правительства: к власти могут прийти антиукраинские силы

Парламент Румынии отправили в отставку

Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Болояна и фактически отправил его в отставку.

Об этом сообщает Digi24, который цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

За решение проголосовали 281 из 464 депутатов, что стало рекордным показателем поддержки вотума недоверия в истории страны. Лишь четверо парламентариев выступили против.

Читайте: Румыния и Австрия начали строительство газопровода к новому месторождению в Черном море

Политический взрыв в Бухаресте и новый этап переговоров

После голосования правительство Болояна утратило поддержку парламентского большинства. Это запускает процедуру консультаций по формированию нового состава Кабинета министров.

Румынские СМИ отмечают, что политический кризис обострился после того, как Социал-демократическая партия отозвала поддержку премьера еще 20 апреля. С тех пор правительство фактически работало в режиме политической нестабильности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румынская граница остается самой популярной среди уклоняющихся от призыва: с начала года задержано 2900 человек

Причины конфликта и политические последствия

Депутаты, инициировавшие вотум недоверия, обвинили правительство в неэффективном управлении экономикой и продаже государственных активов. Также звучали заявления об ухудшении уровня жизни населения.

"Правительство Болояна не выполнило своих экономических обязательств и допустило системный кризис доверия", - говорится в заявлении части депутатов, которое приводят румынские СМИ.

В политической среде уже обсуждают возможность усиления позиций националистических сил, в частности партии AUR. Эксперты предупреждают, что это может повлиять на внешнеполитический курс страны, в частности в отношении поддержки Украины.

Автор: 

отставка (3107) парламент (872) Румыния (1258)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
рекорд був в 2019, там антиукраїнські сили 73% взяли
показать весь комментарий
06.05.2026 00:29 Ответить
+7
показать весь комментарий
06.05.2026 06:30 Ответить
+6
Мабуть треба чистити країни від кацапів . Бо будуть гадити постійно
показать весь комментарий
06.05.2026 01:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а там та сама біда, розділені демократичні сили і - корупція
показать весь комментарий
06.05.2026 00:25 Ответить
рекорд був в 2019, там антиукраїнські сили 73% взяли
показать весь комментарий
06.05.2026 00:29 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 06:30 Ответить
Цікава статистика. Головні постачальники повій до ЄС: Румунія і роϟϟія.
Висновки по прямій залежності антиукраїнських настроїв від кількості ****** лежать на поверхні.
показать весь комментарий
06.05.2026 00:38 Ответить
А Угорщина в цій статистиці - де (була і зараз є)?
показать весь комментарий
06.05.2026 06:25 Ответить
Не прийдуть до влади в Румунії антиукраїнські сили. Там таких явно не вистачає для створення коаліції. Не вистачає навіть з популістами, які утворювали коаліцію донині.

Найбільш небажаний результат для України там - нові вибори. Але, напевне, і цьому не бувати. Знову там утвориться коаліція, проукраїнська, але в новому форматі.
показать весь комментарий
06.05.2026 00:43 Ответить
Агенти раши не збираються заспокоюватися
показать весь комментарий
06.05.2026 00:58 Ответить
Мабуть треба чистити країни від кацапів . Бо будуть гадити постійно
показать весь комментарий
06.05.2026 01:03 Ответить
Та кацапи там хіба що ганчірками можуть помахати...А як почистити країни від кацапських грошей..і вони не в рублях, а в реальних Євро...І як почистити совість продажним політикам
показать весь комментарий
06.05.2026 07:56 Ответить
Тільки Орбана пережили 😸. І то ще Мадяр покаже...
показать весь комментарий
06.05.2026 01:09 Ответить
Потому что везде к власти пришли барыги клептократы. Какие они там про украинские или нет местных абориген не сильно колышет.
показать весь комментарий
06.05.2026 01:16 Ответить
Інша справа - зарусь типу фіцорбанів. Тільки про народний добробут і думає. Угорці збрехати не дадуть.
показать весь комментарий
06.05.2026 06:27 Ответить
Млдь як не крути але в Європі одні ***** дегенерати які ніж в спину готові втикнути в любий момент
показать весь комментарий
06.05.2026 01:54 Ответить
"Корисні для ********** ідіоти" іноді "спливають" в країнах, які входили до Варшавського договору. Далі від українського кордону (і від **********) позиція більш чітка і категорична. В ЄС 27 країн, а не "постваршавський" бенефіс "орбанів" пригодованих ******.
показать весь комментарий
06.05.2026 02:38 Ответить
подивіться тільки на німецьку АфД
а в Іспанії що було з тією Каталонією, що до
цих пір розгрібають кацапське лайно
а у Франції. тільки щасливий випадок дозволив схопити за жопу
ту ле Пен, бо тратила гроші.
І корінь зла - у Москві, тому потрібно ліквідувати
тих, хто платить, а потім, вже ті, хто беруть- самі зникнуть.
показать весь комментарий
06.05.2026 06:55 Ответить
Корупція є всюди. Ось тільки ставлення до корупціонерів в різних країнах різне. Залежить від того як до певного виду корупції ставиться населенння. Найгірший вид всюди це державна зрада, тобто послуги ворогам за гроші. Посадовців та партійних лідерів охочих зрадити свою країну дуже мало, бо вся родина, всі її члени стають обєктом презирства і зневаги на всіх рівнях.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:44 Ответить
а ти докажи, що кацапи
купують когось або спонукають
до зради за гроші.
ще не зрозуміло?????
гроші передаються в якійсь дорожній кав"ярні
" гош на", докажи тоді.
Треба знати кацапські методи,
і знищити цю брудну сволоту зі світу.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:50 Ответить
Він БОЛОЖАН, а не Болоян.
Болоян - це хтось у Вірменії, напевно
показать весь комментарий
06.05.2026 10:37 Ответить
 
 