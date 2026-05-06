Румынский парламент установил рекорд голосов за отставку правительства: к власти могут прийти антиукраинские силы

Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Болояна и фактически отправил его в отставку.

Об этом сообщает Digi24, который цитирует Цензор.НЕТ.

За решение проголосовали 281 из 464 депутатов, что стало рекордным показателем поддержки вотума недоверия в истории страны. Лишь четверо парламентариев выступили против.

Политический взрыв в Бухаресте и новый этап переговоров

После голосования правительство Болояна утратило поддержку парламентского большинства. Это запускает процедуру консультаций по формированию нового состава Кабинета министров.

Румынские СМИ отмечают, что политический кризис обострился после того, как Социал-демократическая партия отозвала поддержку премьера еще 20 апреля. С тех пор правительство фактически работало в режиме политической нестабильности.

Причины конфликта и политические последствия

Депутаты, инициировавшие вотум недоверия, обвинили правительство в неэффективном управлении экономикой и продаже государственных активов. Также звучали заявления об ухудшении уровня жизни населения.

"Правительство Болояна не выполнило своих экономических обязательств и допустило системный кризис доверия", - говорится в заявлении части депутатов, которое приводят румынские СМИ.

В политической среде уже обсуждают возможность усиления позиций националистических сил, в частности партии AUR. Эксперты предупреждают, что это может повлиять на внешнеполитический курс страны, в частности в отношении поддержки Украины.