Зеленський прибув до Румунії: Будемо розширювати формат Drone Deals. ВIДЕО
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський прибув разом із першою леді до Румунії.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Саміт країн "Бухарестської дев’ятки"
Зеленський нагадує, що сьогодні тут проходить саміт країн "Бухарестської дев’ятки" за участі країн Північної Європи.
"Заплановані важливі зустрічі на полях саміту. Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат Drone Deals", - зазначив Зеленський.
Він також уточнив, що Олена Зеленська зустрінеться з першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.
Що передувало?
Як повідомлялося, у Румунії розпочався саміт "Бухарестської дев’ятки", там очікують і Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
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