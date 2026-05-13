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Зеленський прибув до Румунії: Будемо розширювати формат Drone Deals. ВIДЕО

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський прибув разом із першою леді до Румунії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Саміт країн "Бухарестської дев’ятки"

Зеленський нагадує, що сьогодні тут проходить саміт країн "Бухарестської дев’ятки" за участі країн Північної Європи.

"Заплановані важливі зустрічі на полях саміту. Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат Drone Deals", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і США наблизились до укладення знакової Drone Deal, - CBS News

Він також уточнив, що Олена Зеленська зустрінеться з першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.

Що передувало?

Як повідомлялося, у Румунії розпочався саміт "Бухарестської дев’ятки", там очікують і Зеленського.

Також читайте: Готуємо безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26706) Румунія (1196) Олена Зеленська (263)
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Топ коментарі
+15
Зрадник. 🤬❗❗❗❗
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13.05.2026 13:31 Відповісти
+14
Дурне поїхало в турне . за державний кошт .
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13.05.2026 13:31 Відповісти
+11
Я гадаю багато хто помітив, коли кацапідоїди починають масовано закидати Україну балістикою та дронами, "вождь плємєні" в цей день постійно десь швендяється за кордоном. Савпадєніє?
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13.05.2026 13:37 Відповісти

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