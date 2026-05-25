У війні безпілотників Україна отримує перевагу, - Die Welt
Індустрія дронів
Ситуація у війні дронів, за оцінками західних медіа, змінюється на користь України.
Про це йдеться у матеріалі Die Welt, який аналізує розвиток безпілотних технологій на фронті, повідомляє Цензор.НЕТ.
Україна розширює застосування дронів
У матеріалі зазначається, що Україна активно нарощує використання безпілотників і поступово переносить удари глибше на територію Росії.
Основною метою називають російську військову логістику, включно зі складами, маршрутами постачання, командними пунктами та іншими об’єктами забезпечення армії РФ.
Також йдеться про розширення так званої "зони ураження" від лінії фронту до глибини до 150 кілометрів.
"Одним із наших пріоритетів на найближчі місяці є удари середньої дальності. Цього року ми вже замовили вп’ятеро більше засобів для таких ударів, ніж минулого року", — заявив президент України Володимир Зеленський.
Вплив на російську армію та логістику
За даними ISW, російський наступ у багатьох напрямках сповільнився, а подекуди фіксуються втрати раніше зайнятих позицій.
У статті також зазначається, що українські дрони активно уражають склади, командні пункти та інфраструктуру постачання на глибині російської оборони.
Окремо наголошується, що атаки на маршрути постачання до Криму створюють додаткові труднощі для російської логістики.
Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері запозичення дронових технологій, адже Україна "має, що запропонувати", а також унікальні можливості тестування.
