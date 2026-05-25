Українські дрони перевернули доктрини НАТО та паралізували армію РФ, - The Times

У російсько-українській війні безпілотники перевернули військові доктрини та закупівлі зброї.

Як пише The Times, "безпілотники-вбивці" Києва очищають поле бою від піхоти РФ та паралізують її зв’язок. Це змінює позицію України на міжнародній арені - адже ще 15 місяців тому Дональд Трамп в Овальному кабінеті дорікав Володимиру Зеленському, що Київ не має козирів, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Дрони знищили класичну лінію фронту, перетворивши її на широку "зону ураження", де будь-яке пересування є смертельним ризиком. Україна створила унікальну систему мотивації для операторів, схожу на комп’ютерну гру:

За уражені цілі підрозділи отримують бали.

Найкращі команди "виграють" доступ до передових технологій на онлайн-платформі Brave1. Зброя виробляється в Україні або таємно в країнах НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною у сфері запозичення дронових технологій, - міністр фінансів країни Доманьський

Західних європейців може шокувати така "гейміфікація", але для України це спосіб вижити проти ворога, який має втричі більше населення. Наразі щомісячні втрати РФ складають близько 35 000 військових, і Київ прагне підняти цю цифру до 50 000, щоб зробити її нестерпною для Кремля.

Однак попри успіх БПЛА, ситуація залишається складною. Росія має більший людський ресурс і частіше ротує контрактників. Україна ж стикається з кадровим голодом і втомою бійців, які занадто багато часу проводять на передовій. У цих умовах дешеві та технологічні дрони рятують життя українців.

Також дивіться: Дрон-камікадзе атакує та влучає у російську РЛС 5Н63С, яка коштує приблизно $50 мільйонів. ВIДЕО