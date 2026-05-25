Українські дрони перевернули доктрини НАТО та паралізували армію РФ, - The Times
У російсько-українській війні безпілотники перевернули військові доктрини та закупівлі зброї.
Як пише The Times, "безпілотники-вбивці" Києва очищають поле бою від піхоти РФ та паралізують її зв’язок. Це змінює позицію України на міжнародній арені - адже ще 15 місяців тому Дональд Трамп в Овальному кабінеті дорікав Володимиру Зеленському, що Київ не має козирів, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Дрони знищили класичну лінію фронту, перетворивши її на широку "зону ураження", де будь-яке пересування є смертельним ризиком. Україна створила унікальну систему мотивації для операторів, схожу на комп’ютерну гру:
За уражені цілі підрозділи отримують бали.
Найкращі команди "виграють" доступ до передових технологій на онлайн-платформі Brave1. Зброя виробляється в Україні або таємно в країнах НАТО.
Західних європейців може шокувати така "гейміфікація", але для України це спосіб вижити проти ворога, який має втричі більше населення. Наразі щомісячні втрати РФ складають близько 35 000 військових, і Київ прагне підняти цю цифру до 50 000, щоб зробити її нестерпною для Кремля.
Однак попри успіх БПЛА, ситуація залишається складною. Росія має більший людський ресурс і частіше ротує контрактників. Україна ж стикається з кадровим голодом і втомою бійців, які занадто багато часу проводять на передовій. У цих умовах дешеві та технологічні дрони рятують життя українців.
