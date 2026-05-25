Украинские дроны перевернули доктрины НАТО и парализовали армию РФ, - The Times

В российско-украинской войне беспилотники перевернули военные доктрины и закупки оружия.

Как пишет The Times, "беспилотники-убийцы" Киева очищают поле боя от пехоты РФ и парализуют ее связь. Это меняет позицию Украины на международной арене - ведь еще 15 месяцев назад Дональд Трамп в Овальном кабинете упрекал Владимира Зеленского в том, что у Киева нет козырей, сообщает Цензор.НЕТ.

Дроны уничтожили классическую линию фронта, превратив ее в широкую "зону поражения", где любое передвижение является смертельным риском. Украина создала уникальную систему мотивации для операторов, похожую на компьютерную игру:

За пораженные цели подразделения получают баллы.

Лучшие команды "выигрывают" доступ к передовым технологиям на онлайн-платформе Brave1. Оружие производится в Украине или тайно в странах НАТО.

Западноевропейцев может шокировать такая "геймификация", но для Украины это способ выжить против врага, который имеет в три раза больше населения. Сейчас ежемесячные потери РФ составляют около 35 000 военных, и Киев стремится поднять эту цифру до 50 000, чтобы сделать ее невыносимой для Кремля.

Однако, несмотря на успех БПЛА, ситуация остается сложной. Россия имеет больший человеческий ресурс и чаще ротирует контрактников. Украина же сталкивается с кадровым голодом и усталостью бойцов, которые слишком много времени проводят на передовой. В этих условиях дешевые и технологичные дроны спасают жизни украинцев.

