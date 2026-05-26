Пів мільйона дронів для фронту: військові самі обирають техніку через DOT-Chain Defence

У 2026 році військові вже отримали 485 000 БпЛА та іншої техніки на 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, розроблений Агенцією оборонних закупівель ДОТ.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

DOT-Chain Defence — це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави. Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати й швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту.

Доступні майже 800 позицій від понад 200 українських виробників

Принцип простий: військо обирає — держава забезпечує.

Агенція бере на себе контракти, оплату та логістику. Усе працює в цифровому форматі — без паперових процесів і тривалих погоджень. Від замовлення до отримання засобу військовими — у середньому 9 днів.

DOT-Chain Defence також інтегрований з Brave1 Market, де військові можуть замовляти додаткові дрони та техніку за єБали в межах програми Армія дронів.Бонус.

На запит військових через DOT-Chain Defence тепер можна замовляти не лише дрони та техніку, а й боєприпаси та скиди до безпілотних систем.

Механізм авансування виробників

Також з ініціативи Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ запустила механізм авансування виробників — відтепер ефективні виробники дронів отримуватимуть кошти авансом. Мета — дати ринку обігові кошти для пришвидшення виробництва та постачання технологій у бойові підрозділи.

Паралельно держава масштабує централізоване забезпечення армії. Темпи постачання у 2026 році вже значно перевищують минулорічні.

За перші чотири місяці року суттєво зросли обсяги забезпечення:

  • FPV на оптоволокні,
  • важких бомберів,
  • крил для розвідки,
  • mid-strike та deep-strike дронів,
  • Mavic,
  • легких бомберів,
  • перехоплювачів Shahed та інших технологій.

"За завданням Президента продовжуємо максимально швидко трансформувати систему забезпечення армії. Наша мета — зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими й ефективними у світі", - зауважив Федоров.

