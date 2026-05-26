Пів мільйона дронів для фронту: військові самі обирають техніку через DOT-Chain Defence
Індустрія дронів
У 2026 році військові вже отримали 485 000 БпЛА та іншої техніки на 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, розроблений Агенцією оборонних закупівель ДОТ.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
DOT-Chain Defence — це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави. Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати й швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту.
Доступні майже 800 позицій від понад 200 українських виробників
Принцип простий: військо обирає — держава забезпечує.
Агенція бере на себе контракти, оплату та логістику. Усе працює в цифровому форматі — без паперових процесів і тривалих погоджень. Від замовлення до отримання засобу військовими — у середньому 9 днів.
DOT-Chain Defence також інтегрований з Brave1 Market, де військові можуть замовляти додаткові дрони та техніку за єБали в межах програми Армія дронів.Бонус.
На запит військових через DOT-Chain Defence тепер можна замовляти не лише дрони та техніку, а й боєприпаси та скиди до безпілотних систем.
Механізм авансування виробників
Також з ініціативи Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ запустила механізм авансування виробників — відтепер ефективні виробники дронів отримуватимуть кошти авансом. Мета — дати ринку обігові кошти для пришвидшення виробництва та постачання технологій у бойові підрозділи.
Паралельно держава масштабує централізоване забезпечення армії. Темпи постачання у 2026 році вже значно перевищують минулорічні.
За перші чотири місяці року суттєво зросли обсяги забезпечення:
- FPV на оптоволокні,
- важких бомберів,
- крил для розвідки,
- mid-strike та deep-strike дронів,
- Mavic,
- легких бомберів,
- перехоплювачів Shahed та інших технологій.
"За завданням Президента продовжуємо максимально швидко трансформувати систему забезпечення армії. Наша мета — зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими й ефективними у світі", - зауважив Федоров.
