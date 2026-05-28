Туапсинский НПЗ, средства ПВО и другие объекты оккупантов поразили Силы обороны, - Генштаб
Силы обороны нанесли удары по НПЗ, средствам ПВО и другим объектам российских оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
НПЗ
Так, в ночь на 27 мая был поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, РФ). Зафиксированы пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, в частности для обеспечения вооруженных сил РФ.
Удар по ВВС РФ
"Подразделения Воздушных Сил ВСУ с использованием ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ в районах Воронежа (Воронежская обл., РФ), Таганрога (Ростовская обл., РФ) и Севастополя (ВОТ АР Крым)", — говорится в сообщении.
Другие поражения
Также Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области
Поражен склад материально-технических средств в Сорокино на Луганщине и производство БПЛА в районе Азовского Запорожской области.
Под ударом РЛС "Небо-СВ" в районе Каменки и командно-штабная машина из состава комплекса "Бук-М2" оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.
