После ударов ВСУ россияне начали прятать склады за Мариуполем
Силы обороны Украины нанесли серию ударов по полевым складам и запасным командным пунктам российских войск в Запорожской и Донецкой областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили агенты партизанского движения "АТЕШ".
По их словам, украинские удары по тылам оккупантов стали более регулярными и глубокими, из-за чего российские войска не успевают оперативно реагировать.
В "АТЕШ" отметили, что особенно активно на южном направлении работают украинские беспилотники Hornet.
Под ударами – ключевая логистика РФ
По данным партизан, дроны наносят удары вдоль трассы Таганрог – Джанкой, которую россияне используют как одну из главных логистических артерий для обеспечения войск на юге.
В движении утверждают, что под атаки начали попадать объекты, которые оставались нетронутыми еще с 2022 года.
Россияне экстренно вывозят склады
В "АТЕШ" заявили, что российское командование уже начало срочно перебрасывать уцелевшие склады и запасы за Мариуполь — в районы, куда украинские удары пока не доходят.
Из-за этого доставка боеприпасов и техники на передовую затруднилась.
Партизаны считают, что такая ситуация может повлиять на темпы российского наступления и способность оккупационных войск удерживать давление на фронте.
