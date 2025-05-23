ВСУ нанесли удар по передовому командному пункту армии РФ в Бахмуте, - Генштаб

21 мая 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте (ВОТ Донецкой области).

Об этом сообщил Генштаб ВС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.

"Этот удар серьезно снижает способность Российской Федерации планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта", - отметили в командовании.

Силы Обороны будут продолжать поражать пункты управления агрессора до тех пор, пока все оккупанты не покинут украинскую территорию и в Украине не наступит справедливый, длительный мир, добавил Генштаб.

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