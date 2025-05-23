РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Удары ВСУ по позициям РФ
2 464 2

ВСУ нанесли удар по передовому командному пункту армии РФ в Бахмуте, - Генштаб

ВСУ нанесли удар по передовому командному пункту армии РФ в Бахмуте Донецкой области

21 мая 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте (ВОТ Донецкой области).

Об этом сообщил Генштаб ВС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.

"Этот удар серьезно снижает способность Российской Федерации планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта", - отметили в командовании.

Силы Обороны будут продолжать поражать пункты управления агрессора до тех пор, пока все оккупанты не покинут украинскую территорию и в Украине не наступит справедливый, длительный мир, добавил Генштаб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражено ПАО "Энергия" в Липецкой области РФ, изготавливающее комплектующие к КАБам и ракетам, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6426) Донецкая область (9910) Бахмут (1604) Бахмутский район (462)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
показать весь комментарий
23.05.2025 15:05 Ответить
Дуже добро!
Красивенько так...
показать весь комментарий
23.05.2025 15:06 Ответить
 
 