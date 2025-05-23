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Новини Удари ЗСУ по позиціях РФ
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ЗСУ вдарили по передовому командному пункту армії РФ в Бахмуті, - Генштаб

ЗСУ вдарили по передовому командному пункту армії РФ в Бахмуті на Донеччині

21 травня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті (ТОТ Донецької області).

Про це повідомив Генштаб ЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.

"Цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту", - зазначили у командуванні.

Сили Оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир, додав Генштаб.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6728) Донецька область (8724) Бахмут (1562) Бахмутський район (465)


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23.05.2025 15:05 Відповісти
Дуже добро!
Красивенько так...
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23.05.2025 15:06 Відповісти
 
 