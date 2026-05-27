Після ударів ЗСУ росіяни почали ховати склади за окупованим Маріуполем
Сили оборони України завдали серії ударів по польових складах і запасних командних пунктах російських військ у Запорізькій та Донецькій областях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили агенти партизанського руху "АТЕШ".
За їхніми словами, українські удари по тилах окупантів стали регулярнішими та глибшими, через що російські війська не встигають оперативно реагувати.
У "АТЕШ" зазначили, що особливо активно на південному напрямку працюють українські безпілотники Hornet.
Під ударами – ключова логістика РФ
За даними партизанів, дрони завдають ударів уздовж траси Таганрог – Джанкой, яку росіяни використовують як одну з головних логістичних артерій для забезпечення військ на півдні.
У русі стверджують, що під атаки почали потрапляти об’єкти, які залишалися недоторканими ще з 2022 року.
Росіяни екстрено відтягують склади
В "АТЕШ" заявили, що російське командування вже почало терміново перекидати вцілілі склади та запаси за Маріуполь — у райони, куди українські удари поки не дістають.
Через це доставка боєприпасів і техніки на передову ускладнилася.
Партизани вважають, що така ситуація може вплинути на темпи російського наступу та здатність окупаційних військ утримувати тиск на фронті.
