Після ударів ЗСУ росіяни почали ховати склади за окупованим Маріуполем

Українські атаки по тилах РФ ускладнили постачання окупантів на півдні

Сили оборони України завдали серії ударів по польових складах і запасних командних пунктах російських військ у Запорізькій та Донецькій областях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили агенти партизанського руху "АТЕШ".

За їхніми словами, українські удари по тилах окупантів стали регулярнішими та глибшими, через що російські війська не встигають оперативно реагувати.

У "АТЕШ" зазначили, що особливо активно на південному напрямку працюють українські безпілотники Hornet.

Під ударами – ключова логістика РФ

За даними партизанів, дрони завдають ударів уздовж траси Таганрог – Джанкой, яку росіяни використовують як одну з головних логістичних артерій для забезпечення військ на півдні.

У русі стверджують, що під атаки почали потрапляти об’єкти, які залишалися недоторканими ще з 2022 року.

Росіяни екстрено відтягують склади

В "АТЕШ" заявили, що російське командування вже почало терміново перекидати вцілілі склади та запаси за Маріуполь — у райони, куди українські удари поки не дістають.

Через це доставка боєприпасів і техніки на передову ускладнилася.

Партизани вважають, що така ситуація може вплинути на темпи російського наступу та здатність окупаційних військ утримувати тиск на фронті.

за Маріком - море! туди їх всіх
показати весь коментар
27.05.2026 17:26 Відповісти
На ТОТ має горіти все і знищуватися все живе. Наших вже там немає. Тільки окупанти та зрадники. Кацапи вважають що кілл-зона має бути на нашій території. Ми проти. Маємо зробити на їхній і постійно її розширювати. Спершу до кордонів, а потім на 50 км. вглиб ********** вздовж всього кордону з ***********. Ось уже пишуть про "заміщення населення" на ТОТ, а мають писати про знищення окупантів на ТОТ. Пофіг хто той окупант! Піп, вчитель, медик, робітник - всі вони тут щоб вкрасти нашу землю і вбити нас.
показати весь коментар
27.05.2026 17:32 Відповісти
Хай все ховають у ×уйла в бункері за Уралом, разом із чмонями, поки не пізно.
показати весь коментар
27.05.2026 17:40 Відповісти
Слідуючий удар буде ще через років 6-7.
показати весь коментар
27.05.2026 17:54 Відповісти
 
 