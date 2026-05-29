Внаслідок падіння "уламків БпЛА" виникла пожежа на території порту Темрюк у Росії

Атака дронів: горить порт Темрюк у Краснодарському краї

На території морського порту Темрюк у Краснодарському краї РФ виникла пожежа після дронової атаки.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У Темрюку внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання на території морського порту. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили там.

Що передувало?

  • У ніч на 29 травня у Волгограді після атаки БпЛА виникла масштабна пожежа на території НПЗ "Лукойлу".

Ну коли вже хтось з виробників назве бпла для діпстрайку "oblomki"
29.05.2026 09:27 Відповісти
у порту дійсно впав один обломок, бо для гасіння пожежі залучили всього 14 одиниць техніки і півсотні пожежників.
29.05.2026 10:33 Відповісти
 
 