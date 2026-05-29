Внаслідок падіння "уламків БпЛА" виникла пожежа на території порту Темрюк у Росії
На території морського порту Темрюк у Краснодарському краї РФ виникла пожежа після дронової атаки.
Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, передає Цензор.НЕТ.
"У Темрюку внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання на території морського порту. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили там.
- У ніч на 29 травня у Волгограді після атаки БпЛА виникла масштабна пожежа на території НПЗ "Лукойлу".
