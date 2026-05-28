Кулеметні турелі, РЕБ та глухі перекриття: в Астані охороняли кортеж Путіна. ФОТОрепортаж
Під час офіційного візиту російського диктатора Володимира Путіна до Казахстану заходи безпеки досягли абсурдного рівня.
У складі його величезного кортежу помітили спецтехніку, призначену для ведення бойових дій та захисту від дронів, передає Цензор.НЕТ.
Про це повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) із посиланням на аналіз фото та відео з казахстанських пабліків, оприлюднених виданням "Агентство.Новости".
Журналісти та аналітики звернули увагу на кілька специфічних автівок супроводу:
Бронеавтомобіль "Алан": на його даху облаштована напівзакрита кулеметна турель (хоча самого кулемета на момент зйомки помічено не було).
Машина мобільного РЕБ: ще один автомобіль був обладнаний масивною конструкцією на даху. Експерти припускають, що це або потужна система радіоелектронної боротьби для придушення безпілотників, або спецзасоби засекреченого урядового зв'язку.
Безпрецедентні заходи безпеки в Астані
Загалом пересування лімузина Путіна нагадувало військову операцію. Його безпосередньо супроводжували 20 автомобілів та 14 мотоциклів, а з повітря колону безперервно прикривав бойовий вертоліт.
Очевидці також зафіксували, що вздовж усього маршруту слідування кортежу через кожні кілька метрів стояли військові в камуфляжі з автоматами в руках. Крім того, ключові в'їзди та перехрестя Астани були наглухо перекриті важкою бронетехнікою.
Нагадаємо, 28 травня в Астані проходять переговори між Володимиром Путіним та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.
Та чим більше вбиває людей, тим більше боїться старий щур здохнути.