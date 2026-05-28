Цензор.НЕТ
Кулеметні турелі, РЕБ та глухі перекриття: в Астані охороняли кортеж Путіна. ФОТОрепортаж

Під час офіційного візиту російського диктатора Володимира Путіна до Казахстану заходи безпеки досягли абсурдного рівня.

У складі його величезного кортежу помітили спецтехніку, призначену для ведення бойових дій та захисту від дронів, передає Цензор.НЕТ.

Про це повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) із посиланням на аналіз фото та відео з казахстанських пабліків, оприлюднених виданням "Агентство.Новости".

Журналісти та аналітики звернули увагу на кілька специфічних автівок супроводу:

  • Бронеавтомобіль "Алан": на його даху облаштована напівзакрита кулеметна турель (хоча самого кулемета на момент зйомки помічено не було).

  • Машина мобільного РЕБ: ще один автомобіль був обладнаний масивною конструкцією на даху. Експерти припускають, що це або потужна система радіоелектронної боротьби для придушення безпілотників, або спецзасоби засекреченого урядового зв'язку.

Безпрецедентні заходи безпеки в Астані

Загалом пересування лімузина Путіна нагадувало військову операцію. Його безпосередньо супроводжували 20 автомобілів та 14 мотоциклів, а з повітря колону безперервно прикривав бойовий вертоліт.

Очевидці також зафіксували, що вздовж усього маршруту слідування кортежу через кожні кілька метрів стояли військові в камуфляжі з автоматами в руках. Крім того, ключові в'їзди та перехрестя Астани були наглухо перекриті важкою бронетехнікою.

Нагадаємо, 28 травня в Астані проходять переговори між Володимиром Путіним та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. 

Топ коментарі
28.05.2026 16:55 Відповісти
Казахстан все ще колонія
28.05.2026 16:40 Відповісти
Цікаво у пілотів винищувачів які його охороняли, був боєкомплект? Одним вистрілом могли увійти в історію
28.05.2026 16:41 Відповісти
Цікаво самого ху#ла чи одного з його опудал?
28.05.2026 16:37 Відповісти
Ще є час атакувати путіна в Казакстані, де наші тисячі ракет-дронів Фламінго? Ізраїль знищив лідерів Ірану коли ті виїхали на переговори. Саме час перейняти успішний досвід Ізраїлю у вирішенні проблем.
28.05.2026 16:55 Відповісти
Танки и ВВС не привлекали? Как-то слабенько.
28.05.2026 16:40 Відповісти
28.05.2026 16:40 Відповісти
28.05.2026 16:41 Відповісти
І знищити причину майбутньої війни у своїй країні.
28.05.2026 16:46 Відповісти
Зроблять північну корею 2.0 і нічого не буде.
28.05.2026 19:16 Відповісти
Не вистачає пересувного бункера
28.05.2026 16:42 Відповісти
Головне питання валізи теж броньовані, та обладнані ППО.
28.05.2026 17:44 Відповісти
Чемоданный засранец вконец перепуганным стал. С такими нервами его на долго не хватит
28.05.2026 16:42 Відповісти
Опасний урод - дуже високо цінує своє нікчемне життя
28.05.2026 16:42 Відповісти
САТАНА В АСТАНІ !)
28.05.2026 16:48 Відповісти
Та чего его охранять, удавить как крысу и всего делов хотя почему собственно как..
28.05.2026 16:50 Відповісти
Так там "проблема" - решта п'ять живі залишаться...
28.05.2026 16:53 Відповісти
Владіміром, не Володимиром.
28.05.2026 16:51 Відповісти
Та вже-б, взяли "Объект 279", з музею... (експериментальний "танк ядерної війни"), наварили на нього "мангалів, поставили систему РЕБ, та й везли-б, його, по Астані...
28.05.2026 16:52 Відповісти
Здаєтся мені, пані та панове, шо Адольф Алоізович Шикельгрубер мав значно менший кортеж, а Володимир Олександрович Zе має значно більший кортеж ніж це *****.
28.05.2026 16:52 Відповісти
Доречі так охороняють ще одного вузкоокого уродца.Цікаво,а яким чином він прибув до Астани?Випадково не потягом?
28.05.2026 16:53 Відповісти
28.05.2026 16:55 Відповісти
*****- адепт смерті.
Та чим більше вбиває людей, тим більше боїться старий щур здохнути.
28.05.2026 16:55 Відповісти
Така облава і не спіймали?
28.05.2026 16:58 Відповісти
А як це ***** зміг протягнути частину своєї армії до казахів? І навіщо вони запустили цей мотлох?
28.05.2026 17:02 Відповісти
Та то всі інші авто везли запасні чемоданчики. Ху'ло воно ж серло.
28.05.2026 17:03 Відповісти
Кажуть, ***** боїться, що його дроном *******. І не обовʼязково, що українці))
28.05.2026 17:05 Відповісти
***** вже як кістка в горлі у всіх своїх сатрапів. Отруять, як завжди. Це, здається, оптимальний і найбезпечніший варіант дистанційного вбивства диктаторів. Офіційний діагноз смерті буде бездоганним - серце, "долгая продолжітєльна болєзнь" або алергічна реакція і "всьо" - нема *****. От він і намагається уникнути хоча б "новічка". Ну щоб хоча б швидко і безболісно "усопнути". Він знає що своєю смертю не помре.
28.05.2026 17:12 Відповісти
Зубiв дракона не вистачае))
28.05.2026 17:18 Відповісти
Мабуть вдома чамадан забув. І тепер куди срати буде?
28.05.2026 17:45 Відповісти
просто цікаво як він зараз своєю скрєпною руцко-язичєской челюстю буде називати касим-жомарта ?
28.05.2026 17:51 Відповісти
Як же ця рашиська мерзота боїтся за свою погану шкуру ,коли ти вже здохнеш **** мільйони чекають.
28.05.2026 17:57 Відповісти
Очко ху...ла зімкнулось.Знає,курва,що є за що.Скільки років при владі,то за кожен рік по шибениці заслуговує.
28.05.2026 17:57 Відповісти
Обосранный собиратель уских земель пожаловал😁
28.05.2026 19:17 Відповісти
не можу згадати навіть спроби замаху
29.05.2026 01:43 Відповісти
 
 