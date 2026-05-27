Ні Путін, ні Трамп не мають карт та прорахувалися, - FT

Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Дональд Трамп назвав це "геніальним" рішенням. Проте агресія РФ стала однією з найдорожчих помилок сучасності - поки Дональд Трамп не почав операцію "Епічна лють" в Ірані.

Про це пише оглядач Financial Times Едвард Люс у матеріалі "У Путіна та Трампа немає карт", інформує Цензор.НЕТ.

І Путін, і Трамп вважали, що їхні суперники слабкі та розраховували на швидку перемогу. Кожен з них обтяжує свої країни витратами, наслідки яких залишаться ще надовго після їхнього відходу від влади. Водночас Китай найбільше виграє від цього.

"Розрив між метою та результатом такий же великий для Трампа в Перській затоці, як і для Путіна на Донбасі", - йдеться в матеріалі.

Оглядач вважає, що Путін і Трамп самі створили собі пастки.

"У випадку Путіна провал його "спецоперації" є екзистенційним. Він менш схильний визнавати реальність, бо це коштуватиме йому посади, а можливо, і життя. У Трампа проблема більше пов’язана з гордістю та політикою: жодні заяви чи штучно створений інформаційний шум не приховають того, що йому доводиться домовлятися з режимом, який він раніше обіцяв повністю знищити. І цим він лише зміцнює його позиції", - зазначив він.

Україна має карти

Люс вважає, що частина "карт" перейшла до президента України Володимира Зеленського.

Україна перетворила фронт на склеп для російської армії. Щомісяця РФ втрачає близько 35 тисяч військових.

Водночас Україна уражає нафтові об'єкти, заводи та інфраструктуру далеко всередині Росії - на відстані до 1000 км.

Путіну навіть довелося просити Трампа вплинути на Зеленського, щоб українські дрони не атакували парад 9 травня на Червоній площі.

"Путін пообіцяв російському народу, що захистить їхнє життя від війни. Але підрахунок загиблих та економічних витрат стосується всіх росіян і ставить під загрозу його контроль над владою", - зауважив автор.

Україна водночас отримала сильніші позиції у відносинах із Трампом. Пентагон швидко витрачав запаси ракет і систем ППО на Близькому Сході, а Україна змінила хід війни, навчившись збивати російські цілі дешевими перехоплювачами.

"Трамп раніше казав Зеленському, що в України "немає карт", але тепер Київ має власні технології та військові рішення, які дуже цікавлять Пентагон. І це дає Україні нові важелі впливу", - наголосив автор.

Геополітитчна шкода, яку Росія та США завдали собі самі, схожі.

"Нездатність Росії підкорити Україну – це найдорожча невдала війна в сучасній історії. Залякуючи таких сусідів, як Фінляндія, Путін власними зусиллями більш ніж удвічі збільшив довжину кордону НАТО з Росією", - зазначив Люс.

Трамп так само помилково вважав, що Іран забезпечить США зручним новим лідером за зразком Венесуели. Це була ілюзія і він не прислухався до експертів, пише автор.

Попри те, що Китає виграє від помилок Путіна і Трампа, головними переможцями стають середні держави, які поступово посилюють свій вплив (за винятком, наприклад, Ізраїлю), вважає він.

"Вплив США на Близький Схід фактично послабився. Іран, ймовірно, стане регіональною силою, з якою іншим країнам доведеться рахуватися. Україна щонайменше стане ключовим партнером НАТО у світі, який уже не повністю залежить від США. По-різному, але Київ і Тегеран показують, як менші країни можуть послаблювати значно сильніші держави. Тайвань - не єдина країна, яка уважно вивчає ці уроки", - підсумував Люс.

