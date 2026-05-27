Ні Путін, ні Трамп не мають карт та прорахувалися, - FT

Путін та Трамп переоцінили свої сили: подробиці

Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Дональд Трамп назвав це "геніальним" рішенням. Проте агресія РФ стала однією з найдорожчих помилок сучасності - поки Дональд Трамп не почав операцію "Епічна лють" в Ірані.

Про це пише оглядач Financial Times Едвард Люс у матеріалі "У Путіна та Трампа немає карт", інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

І Путін, і Трамп вважали, що їхні суперники слабкі та розраховували на швидку перемогу. Кожен з них обтяжує свої країни витратами, наслідки яких залишаться ще надовго після їхнього відходу від влади. Водночас Китай найбільше виграє від цього.

"Розрив між метою та результатом такий же великий для Трампа в Перській затоці, як і для Путіна на Донбасі", - йдеться в матеріалі.

Оглядач вважає, що Путін і Трамп самі створили собі пастки.

"У випадку Путіна провал його "спецоперації" є екзистенційним. Він менш схильний визнавати реальність, бо це коштуватиме йому посади, а можливо, і життя. У Трампа проблема більше пов’язана з гордістю та політикою: жодні заяви чи штучно створений інформаційний шум не приховають того, що йому доводиться домовлятися з режимом, який він раніше обіцяв повністю знищити. І цим він лише зміцнює його позиції", - зазначив він.

Україна має карти

Люс вважає, що частина "карт" перейшла до президента України Володимира Зеленського.

Україна перетворила фронт на склеп для російської армії. Щомісяця РФ втрачає близько 35 тисяч військових.

Водночас Україна уражає нафтові об'єкти, заводи та інфраструктуру далеко всередині Росії - на відстані до 1000 км.

Путіну навіть довелося просити Трампа вплинути на Зеленського, щоб українські дрони не атакували парад 9 травня на Червоній площі.

"Путін пообіцяв російському народу, що захистить їхнє життя від війни. Але підрахунок загиблих та економічних витрат стосується всіх росіян і ставить під загрозу його контроль над владою", - зауважив автор.

Україна водночас отримала сильніші позиції у відносинах із Трампом. Пентагон швидко витрачав запаси ракет і систем ППО на Близькому Сході, а Україна змінила хід війни, навчившись збивати російські цілі дешевими перехоплювачами.

"Трамп раніше казав Зеленському, що в України "немає карт", але тепер Київ має власні технології та військові рішення, які дуже цікавлять Пентагон. І це дає Україні нові важелі впливу", - наголосив автор.

Геополітитчна шкода, яку Росія та США завдали собі самі, схожі. 

"Нездатність Росії підкорити Україну – це найдорожча невдала війна в сучасній історії. Залякуючи таких сусідів, як Фінляндія, Путін власними зусиллями більш ніж удвічі збільшив довжину кордону НАТО з Росією", - зазначив Люс.

Трамп так само помилково вважав, що Іран забезпечить США зручним новим лідером за зразком Венесуели. Це була ілюзія і він не прислухався до експертів, пише автор.

Попри те, що Китає виграє від помилок Путіна і Трампа, головними переможцями стають середні держави, які поступово посилюють свій вплив (за винятком, наприклад, Ізраїлю), вважає він.

"Вплив США на Близький Схід фактично послабився. Іран, ймовірно, стане регіональною силою, з якою іншим країнам доведеться рахуватися. Україна щонайменше стане ключовим партнером НАТО у світі, який уже не повністю залежить від США. По-різному, але Київ і Тегеран показують, як менші країни можуть послаблювати значно сильніші держави. Тайвань - не єдина країна, яка уважно вивчає ці уроки", - підсумував Люс.

27.05.2026 11:27 Відповісти
27.05.2026 11:26 Відповісти
27.05.2026 11:32 Відповісти
Трамп вообще связался с дурной компанией.
27.05.2026 11:26 Відповісти
він не зв`язався, він сам є породженням тої компанії богомвибраних...
27.05.2026 11:33 Відповісти
Не схожий він на богообраного, він обрав цей табір для служіння
27.05.2026 12:08 Відповісти
Мова не про генетику, а про середовище і оточення. Починаючи з його батька...
27.05.2026 12:14 Відповісти
27.05.2026 11:27 Відповісти
Цікавий? Всім давно відомий ...
27.05.2026 11:31 Відповісти
Карти путлєра це та мразота - яка попри смерть - лізе в Україну - а Трамп дуже сильно понадіявся на міць США - але не врахував шо ведення війни помінялося
27.05.2026 11:29 Відповісти
У Зеленського є карти і він блискучий гравець.
27.05.2026 11:49 Відповісти
Краще й не напишеш про цих двох динозаврів **********, яким вже давно пора доєднатись до своїх вимерлих сородичів.
27.05.2026 11:32 Відповісти
27.05.2026 11:32 Відповісти
До Трампа і путіна може приєднатися Сі, вирішивши заграбастати Тайвань. Отримає облизня, як Трамп в Ірані та путін в Україні.
27.05.2026 11:32 Відповісти
А може китайці все ж зроблять висновки? Як не як більш ніж 3000-літня специфічна цивілізація...
27.05.2026 11:39 Відповісти
Назвав вторгнення в Україну геніальним рішенням... Яке ж воно кончене - це руде непорозуміння світового масштабу. Він зображав себе в образі Христа-рятівника, але йому більш підійде личина сатани.
27.05.2026 11:32 Відповісти
Ось що буває, коли самозакохані бовдури приходять до влади дякуючи грошам і зв'язкам, і при цьому нехтуючи порадами розумних людей, оточують себе такими ж бовдурами-підлабузниками. Для нестійкого державного устрою це може бути катастрофою... В США запобіжником є демократичні інституції, в кацапстані - тотальна корупція невідомо як спрацює...
27.05.2026 11:36 Відповісти
Чесно кажучи, наш ЗЕбанутий блазень також вліз завдяки маланським грошам у владу, але в нього е незаперечна перевага перед цими старими ідіотами, він молодий і вчиться, а ці два старих задрота, ***** і Трампидло вже стоять одним копитом в пеклі і ні нащо не здатні окрім самолюбування
27.05.2026 11:48 Відповісти
Ви лестите нашому... Бо самозакоханості там на двох!
27.05.2026 11:52 Відповісти
Какие козыря у старых идиотов, там деменция и кретинизм имеются а козырей ноль.
27.05.2026 11:40 Відповісти
Два старих довбойоба, ***** і Трампидло з своїми війнами вляпались по шию в лайно і не можуть вибратись з нього.
27.05.2026 11:41 Відповісти
Карти мають тільки ЗСУ, які на даний час є найсильнішою армією у світі!
27.05.2026 11:48 Відповісти
Рашистська пітьма змарнувала свій шанс на перемогу у війні на виснаження з Україною.
Це можна вважати історичною подією, яку ще донедавна важко було собі уявити. Подія, яка має бути осмислена і до її наслідків пітьмі ще треба буде звикати і адаптуватися.
Здатність мобілізувати величезний ресурс живої сили з високим порогом чутливості до втрат була ядром наступальної стратегії пітьми, що спиралася на міфи побєди СРСР у Другій Світовій війні.
Сьогодні ж українська «стіна дронів» здатна перемолоти чи не будь-яку масу живої сили ворога.
Тож, отут навіть ще одна «частичная» мобілізація не призведе до перемоги пітьми у війні. Бо цей ресурс буде перемолотий за кілька місяців, але не дасть їй прийнятного результату.
І у цьому - надвисокі ризики нової мобілізації для ***** і його режиму. Такі ж, як під вінець Першої Світової війни.

Повний текст статті на мові оригіналу - https://x.com/i/status/2059232961245929549 тут.
27.05.2026 11:49 Відповісти
Два кончені підАри!
27.05.2026 11:54 Відповісти
всю статтю можна скоротити до: "тупий та ще тупіший" .
27.05.2026 12:01 Відповісти
 
 