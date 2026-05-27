США не видали візу заступнику Лаврова для участі в засіданні Радбезу ООН

США не видали візу заступнику глави МЗС Росії Олександру Алімову для участі в засіданні Радбезу ООН. РФ звинуватила США у порушенні угоди про штаб-квартиру ООН.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Також, імовірно, у візі відмовили міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі. 

Головною темою зустрічі було дотримання статуту ООН та зміцнення багатосторонньої співпраці.

Постпред Росії при ООН Небензя заявив, що Алімова, який відповідає за питання, пов'язані з Організацією Об'єднаних Націй, запросив міністр закордонних справ Китаю Ван І. За його словами, це "кричущий випадок неповаги" до головування Китаю в ООН.

Він І під час засідання заявив про необхідність "оновити" Статут ООН на тлі зростання нестабільності та конфліктів, попередивши, що "гігантський корабель глобальної цивілізації пливе в небезпечні води".

Що передувало?

Раніше постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не вважає можливим укладення мирної угоди без виконання своїх вимог щодо НАТО та майбутнього статусу України. Серед основних умов Кремля - відмова Києва від вступу до Альянсу та суттєве коригування внутрішньої політики держави.

Топ коментарі
"Оновить Статут ООН" - це прибрать з Ради Безпеки "самозванців"? Росію і Китай?
27.05.2026 09:11 Відповісти
кацап, якого не послали за курсом русково корабля, пережити не може, шо його ще не послали та не відписдили
27.05.2026 09:12 Відповісти
"А ваше место - у параши!"...
27.05.2026 09:20 Відповісти
кацапи по суті це щури, яких давить жаба

27.05.2026 09:22 Відповісти
В параше.
27.05.2026 09:40 Відповісти
показове попередження ? Головне шоб потім ,червону доріжку , сам трам не розкатував перед русньою ...
27.05.2026 09:21 Відповісти
просто рудий у момент відмови у візі проходив черговий медогляд та через деменцію не встиг знайти, куди сховав червону доріжку
27.05.2026 09:26 Відповісти
Дивно. Як для адмістрації Трампа.
27.05.2026 09:27 Відповісти
Вже писав що в Америці це не залежить від влади. Сидить в конторі невеликий чиновник і рандомно не пускає кого захоче. Іноді не пускають навіть спортсменів, без пояснення причин, з будь-якої країни. Синдром вахтера.
27.05.2026 09:29 Відповісти
проїпали (с)
27.05.2026 09:40 Відповісти
порішають і видадуть
27.05.2026 09:31 Відповісти
Апять ета оґолтєлая русафобія!...
27.05.2026 09:44 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-vtornik-26-maya-2026---igor-aizenberg/188741#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету:
рф в ночь на воскресенье осуществила очередную варварскую атаку на Киев, одну из самых варварских за все время войны. Соединенные Штаты Америки в лице своего 47-го президента, его государственного секретаря, их Госдепартамента промолчали. Для них того, что произошло, «не было». Они «не заметили».
Впрочем, они не замечают российских атак уже больше года (около года назад Госдепартамент опубликовал очень короткое «сожаление» после очередной атаки), лишь в ответ на просьбы журналистов отреагировать, говорят: нехорошо, но что тут необычного, эти бьют по тем, а те бьют в ответ, поэтому мы хотим, чтобы война закончилась.
И на этот раз реакция не отличалась. Сначала молчание. В ответ на атаки. В ответ на звонок лаврова Рубио то ли с советом, то ли с требованием эвакуировать американское посольство из Киева. И лишь в ответ на вопрос журналиста Рубио вынужден был что-то сказать. Уж так старался, чтобы не выйти из роли «нейтрального миротворца».
Нет для Рубио ни агрессора, ни жертвы агрессии. Нет террористической чекистской банды, сделавшей государство орудием своих преступлений. Нет военного преступника путина, возглавляющего эту банду. А есть абстрактные две стороны, которые непонятно почему наносят друг по другу удары. И какая-то «конструктивная и полезная роль», которую он отводит США в качестве «нейтрального миротворца».
«Маленький Марко», как называл его в 2016 году Трамп, когда Рубио пытался бороться с Трампом за выдвижение в президенты и в свою очередь называл Трампа мошенником. Человек без чувства собственного достоинства, без совести и без морали. Мечтающий сам стать президентом и делающий все возможное, чтобы верно служить 47-му президенту, чтобы вдруг тот не заподозрил его в недостаточной лояльности.
Стыд и позор.
Что касается угроз российского диктатора и его подручных опричников, то в них нет ничего нового. Никакого воздействия ни на кого эта низкопробная пропаганда не оказала. Ни одна страна своих дипломатов из Киева не эвакуировала и не собирается этого делать.
27.05.2026 09:47 Відповісти
якби не війна, потужний Мародер теж би був не вїздний в США
27.05.2026 09:49 Відповісти
@ Офіцер Нацгвардії, народний депутат попередніх двох скликань Андрій Іллєнко щодо втручання МЗС Ізраїлю у внутрішні справи України:

27.05.2026 09:49 Відповісти
Це тому, що він не надав свій ветпаспорт.
27.05.2026 10:03 Відповісти
 
 