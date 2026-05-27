США не видали візу заступнику глави МЗС Росії Олександру Алімову для участі в засіданні Радбезу ООН. РФ звинуватила США у порушенні угоди про штаб-квартиру ООН.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Також, імовірно, у візі відмовили міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі.

Головною темою зустрічі було дотримання статуту ООН та зміцнення багатосторонньої співпраці.

Читайте: Генсек ООН Гутерріш "глибоко стурбований" погрозами РФ завдати ударів по Києву

Постпред Росії при ООН Небензя заявив, що Алімова, який відповідає за питання, пов'язані з Організацією Об'єднаних Націй, запросив міністр закордонних справ Китаю Ван І. За його словами, це "кричущий випадок неповаги" до головування Китаю в ООН.

Він І під час засідання заявив про необхідність "оновити" Статут ООН на тлі зростання нестабільності та конфліктів, попередивши, що "гігантський корабель глобальної цивілізації пливе в небезпечні води".

Читайте: Латвія відповіла на звинувачення РФ про "утиски росіян": це - "димова завіса"

Що передувало?

Раніше постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не вважає можливим укладення мирної угоди без виконання своїх вимог щодо НАТО та майбутнього статусу України. Серед основних умов Кремля - відмова Києва від вступу до Альянсу та суттєве коригування внутрішньої політики держави.

Читайте: Росія добиватиметься цілей "СВО", поки Україна не виконає "низку умов", - Небензя в Радбезі ООН