Латвія відповіла на звинувачення РФ про "утиски росіян": це - "димова завіса"

У Міністерстві закордонних справ Латвії відреагували на заяву Росії про намір звернутися до Міжнародного суду ООН через нібито "утиски росіян" у країнах Балтії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному коментарі латвійського зовнішньополітичного відомства на запит "Суспільного".

Реакція Латвії на заяви Росії

У відомстві заявили, що такі кроки Росії є прикладом "відчайдушної реакції" на рішучість Латвії, Естонії та Литви залишатися вірними своїм цінностям. Йдеться про повагу до прав людини, міжнародного порядку та справедливого миру в Україні.

"Це ще один приклад відчайдушної реакції Росії на нашу рішучість залишатися вірними своїм цінностям правам людини міжнародному порядку заснованому на правилах та справедливому миру в Україні. Це димова завіса - один із найстаріших трюків у арсеналі Росії", - підкреслили у відомстві.

Позиція щодо міжнародного права

У МЗС Латвії додали, що російська влада грубо порушує міжнародне право та використовує його у власних інтересах. У відомстві наголосили, що Рига залишається надійним партнером, який дотримується своїх міжнародних зобов’язань.

Нанадаємо, у російському МЗС заявили про намір підготувати скаргу проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН. У відповідь на це в МЗС Естонії підкреслили, що такі заяви спрямовані на відвернення уваги від дій Росії, зокрема від атак на цивільні об’єкти в Україні.

