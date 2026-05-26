НАТО готує нову систему командування для захисту Балтії у разі конфлікту з РФ

НАТО готує нову структуру командування, яка має пришвидшити розгортання військ у країнах Балтії у разі конфлікту з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Reuters.

Посилення східного флангу Альянсу

Альянс планує зміцнити оборону східного флангу шляхом створення нового командного рівня. Його головне завдання — забезпечити швидке перекидання сил до Латвії та Естонії у кризових ситуаціях.

Нова структура має усунути проблеми з оперативною глибиною та підвищити швидкість реагування НАТО у разі загроз.

Нове командування для Балтійського регіону

Зараз сили НАТО в країнах Балтії та на півночі Польщі підпорядковані штаб-квартирі у польському місті Щецин. Однак планується створення додаткового командного рівня.

Йдеться про окремий корпус, який у повному складі може налічувати від 40 до 60 тисяч військових і координувати кілька дивізій.

"Виділення окремого корпусу для регіону дасть змогу альянсу швидше розгортати значні військові сили, усуваючи проблему обмеженої оперативної глибини і вразливості території", - йдеться у публікації.

За даними джерел, Німеччина та Нідерланди вже погодилися, що їхній спільний корпус у Мюнстері буде залучений до оборони Латвії та Естонії. Водночас триває узгодження структури та складу підрозділів.

  • Раніше повідомлялося, що союзники НАТО не погодили план обов’язкової допомоги Україні, яку пропонував їхній очільник Марк Рютте.

