НАТО готує нову систему командування для захисту Балтії у разі конфлікту з РФ
НАТО готує нову структуру командування, яка має пришвидшити розгортання військ у країнах Балтії у разі конфлікту з Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Reuters.
Посилення східного флангу Альянсу
Альянс планує зміцнити оборону східного флангу шляхом створення нового командного рівня. Його головне завдання — забезпечити швидке перекидання сил до Латвії та Естонії у кризових ситуаціях.
Нова структура має усунути проблеми з оперативною глибиною та підвищити швидкість реагування НАТО у разі загроз.
Нове командування для Балтійського регіону
Зараз сили НАТО в країнах Балтії та на півночі Польщі підпорядковані штаб-квартирі у польському місті Щецин. Однак планується створення додаткового командного рівня.
Йдеться про окремий корпус, який у повному складі може налічувати від 40 до 60 тисяч військових і координувати кілька дивізій.
"Виділення окремого корпусу для регіону дасть змогу альянсу швидше розгортати значні військові сили, усуваючи проблему обмеженої оперативної глибини і вразливості території", - йдеться у публікації.
За даними джерел, Німеччина та Нідерланди вже погодилися, що їхній спільний корпус у Мюнстері буде залучений до оборони Латвії та Естонії. Водночас триває узгодження структури та складу підрозділів.
