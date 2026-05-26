НАТО готує нову систему командування для захисту Балтії у разі конфлікту з РФ

НАТО готує нову структуру командування, яка має пришвидшити розгортання військ у країнах Балтії у разі конфлікту з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Reuters.

Посилення східного флангу Альянсу

Альянс планує зміцнити оборону східного флангу шляхом створення нового командного рівня. Його головне завдання — забезпечити швидке перекидання сил до Латвії та Естонії у кризових ситуаціях.

Нова структура має усунути проблеми з оперативною глибиною та підвищити швидкість реагування НАТО у разі загроз.

Нове командування для Балтійського регіону

Зараз сили НАТО в країнах Балтії та на півночі Польщі підпорядковані штаб-квартирі у польському місті Щецин. Однак планується створення додаткового командного рівня.

Йдеться про окремий корпус, який у повному складі може налічувати від 40 до 60 тисяч військових і координувати кілька дивізій.

"Виділення окремого корпусу для регіону дасть змогу альянсу швидше розгортати значні військові сили, усуваючи проблему обмеженої оперативної глибини і вразливості території", - йдеться у публікації.

За даними джерел, Німеччина та Нідерланди вже погодилися, що їхній спільний корпус у Мюнстері буде залучений до оборони Латвії та Естонії. Водночас триває узгодження структури та складу підрозділів.

Раніше повідомлялося, що союзники НАТО не погодили план обов’язкової допомоги Україні, яку пропонував їхній очільник Марк Рютте.

