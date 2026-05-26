США планують суттєво скоротити військові внески на потреби НАТО, - Spiegel

Сполучені Штати мають намір значно зменшити свою участь у забезпеченні потреб НАТО, скоротивши кількість озброєння та військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на власні джерела.

Рішення Вашингтону

За інформацією видання, представник глави Пентагону Піта Гегсета під час засідання наприкінці минулого тижня поінформував партнерів по Альянсу про плани Вашингтона щодо перерозподілу військового тягаря. Радник Гегсета Александр Велез-Грін представив цифри, які виявилися значно радикальнішими, ніж очікували в Європі.

Зокрема, плани США передбачають:

Скорочення стратегічної авіації: значне зменшення кількості стратегічних бомбардувальників та винищувачів (на третину).

Військово-морські сили: зменшення кількості американських есмінців та повна відмова від надання підводних човнів на потреби НАТО.

Розвідка: Європейці мають самостійно забезпечувати власні безпілотники для розвідувальних місій.

Заклик США до Європи

Водночас у Вашингтоні наголосили, що мають намір зберегти лише компоненту ядерного стримування в Європі. Усі інші завдання з конвенційної оборони континенту тепер мають лягти на плечі європейських союзників.

У США такий крок називають "логічним та реалістичним", зважаючи на те, що багато країн Європи почали інвестувати більше коштів у власну оборону. Вашингтон вимагає від союзників конкретних кроків до початку червня, щоб закріпити новий розподіл відповідальності на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Речниця генсека НАТО Марка Рютте своєю чергою заявила Spiegel, що в минулому у плануванні існувала "надмірна залежність" від США, і теперішні зміни мають зробити Альянс більш самостійним та стійким.

