США планують суттєво скоротити військові внески на потреби НАТО, - Spiegel

Сполучені Штати мають намір значно зменшити свою участь у забезпеченні потреб НАТО, скоротивши кількість озброєння та військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на власні джерела.

Рішення Вашингтону

За інформацією видання, представник глави Пентагону Піта Гегсета під час засідання наприкінці минулого тижня поінформував партнерів по Альянсу про плани Вашингтона щодо перерозподілу військового тягаря. Радник Гегсета Александр Велез-Грін представив цифри, які виявилися значно радикальнішими, ніж очікували в Європі.

Зокрема, плани США передбачають:

  • Скорочення стратегічної авіації: значне зменшення кількості стратегічних бомбардувальників та винищувачів (на третину).

  • Військово-морські сили: зменшення кількості американських есмінців та повна відмова від надання підводних човнів на потреби НАТО.

  • Розвідка: Європейці мають самостійно забезпечувати власні безпілотники для розвідувальних місій.

Заклик США до Європи

Водночас у Вашингтоні наголосили, що мають намір зберегти лише компоненту ядерного стримування в Європі. Усі інші завдання з конвенційної оборони континенту тепер мають лягти на плечі європейських союзників.

У США такий крок називають "логічним та реалістичним", зважаючи на те, що багато країн Європи почали інвестувати більше коштів у власну оборону. Вашингтон вимагає від союзників конкретних кроків до початку червня, щоб закріпити новий розподіл відповідальності на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Речниця генсека НАТО Марка Рютте своєю чергою заявила Spiegel, що в минулому у плануванні існувала "надмірна залежність" від США, і теперішні зміни мають зробити Альянс більш самостійним та стійким.

+6
Головне що б ЄС і інші члени НАТО перестало щось у США купляти зі зброї
26.05.2026 16:44 Відповісти
+4
Не будуть давать, ніхто не буде купувати в 3 дороги їхню зброю, Трамп вже нарішав, що американським оборонним компаніям, знайшли європейські оборонні компанії і ще корейські, японські та українські🤪
26.05.2026 17:23 Відповісти
+3
ну і добре. Років через десять у Тайванській протоці будете самі трахатись.
26.05.2026 16:41 Відповісти
Правильно-в жопу НАТО, доверять можно только другу из москвы и Израилю. Бо надежные.
26.05.2026 16:41 Відповісти
Раньше как будто хвастались, платили за все. Строили из себя мирового папика. При этом печатая в год 2-3 триллиона долларов в долг. Дебилы.
26.05.2026 16:43 Відповісти
Треба посилювати інтеграцію в ЄС і робити ЗСЄ (Збройні Сили Європи) під єдиним командуванням.
+ зробити все можливе і неможливе, аби затягти в ЄС Англію, Норвегію, Щвейцарію,
решту Балкан, Україну і Туреччину.
А тоді послати того неадеквата «с высоких строек коммунизма,
26.05.2026 16:56 Відповісти
Не хотят тратить деньги на такую ерунду, когда есть американский сторожевой пес.
26.05.2026 17:01 Відповісти
Турцию в ЕС брать не будут. Она не относится к демократическому лагерю.
26.05.2026 18:13 Відповісти
Слабішають американці 🤔
26.05.2026 17:06 Відповісти
США , так і напрошуються накуй .
26.05.2026 17:56 Відповісти
То всіх змушують збільшувати внески у НАТО - тепер самі зменшують... Типова трампівська біполярна політика.
26.05.2026 18:09 Відповісти
Ну он же это говорит не потому, что это для него важно, а чтоб говорить.
26.05.2026 18:14 Відповісти
коли проголосували за трумпа в сша,
в ерефії відкорковували пляшки шампанського,
знали чому..
26.05.2026 18:14 Відповісти
 
 