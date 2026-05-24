УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8972 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від НАТО
1 614 19

Союзники НАТО не погодили план обов’язкової допомоги Україні, яку пропонував Рютте

У Нато не погодилися з ініціативою Рютте про додаткову допомогу для України

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію щодо обов’язкового фінансування військової допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ідея без одностайності

Ініціативу запропонував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він очікував, що її зможуть затвердити на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі.

Сам Рютте визнав, що план не буде винесений на голосування через відсутність підтримки серед союзників.

"Я не думаю, що цей варіант буде запропонований", – заявив він журналістам.

За даними джерел, щонайменше сім країн НАТО, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на допомогу Україні, підтримували ідею. Але для ухвалення рішення потрібна згода всіх членів Альянсу.

Співрозмовник зазначив, що низка держав не проявила зацікавленості в такому підході.

Також читайте: Ізолювати російські банки та збивати літаки: Павел закликав НАТО "показати зуби" Росії у відповідь на провокації

Хто допомагає більше, а хто під критикою

Видання пише, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України. Вона є третім найбільшим донором після США та Німеччини.

Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше пообіцяв виділяти щонайменше 3 млрд фунтів щороку. Це становить приблизно 0,1% ВВП.

Водночас більше критики звучить на адресу Франції, Іспанії, Італії та Канади. Їх неодноразово звинувачували в недостатньому рівні підтримки з огляду на їхні економічні можливості.

Також читайте: Зеленського вже запрошено на саміт НАТО в Анкарі, - Рютте

Рютте раніше підкреслював, що допомога Україні всередині НАТО розподіляється нерівномірно.

На тлі скорочення прямої допомоги з боку США він закликає Європу брати на себе більше відповідальності. За нової моделі США продають зброю Україні за кошти європейських союзників.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також закликав партнерів діяти активніше. Він наголосив, що слова підтримки мають підкріплюватися реальними рішеннями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише 6–7 країн Європи активно купують зброю США для України, - Рютте

Автор: 

НАТО (7190) допомога (9157) фінансування (3460) Рютте Марк (697)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ну їхні задачі й так виконуються, для чого витрачати зайве. Все логічно.
показати весь коментар
24.05.2026 23:03 Відповісти
+2
Союзники НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні
=====================
нічого дивного...Це ж не на їхні голови ракети падають
показати весь коментар
24.05.2026 23:13 Відповісти
+1
Ну Канада, в принципі як і Іспанія, зрозуміло. Вони далеко, їм реальної загрози не має.

А ось головні пропагандисти продовження "війни до перемоги" - Британія і Франція, мабуть хочуть, знизити свої витрати і перекласти їх на інших. Вони самі, якщо буде потрібно, то легко домовляться з рф.
показати весь коментар
24.05.2026 23:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТО РЮТТЕ У ВІДСТАВКУ !)
показати весь коментар
24.05.2026 23:03 Відповісти
Ну їхні задачі й так виконуються, для чого витрачати зайве. Все логічно.
показати весь коментар
24.05.2026 23:03 Відповісти
Чомусь згадав-"з такими друзями і вороги не потрібні"...
показати весь коментар
24.05.2026 23:04 Відповісти
Точніше буде сказати з "партнерами", бо саме так вони себе позиціонують офіційно.
показати весь коментар
24.05.2026 23:14 Відповісти
Росія використала навіть стратегічний запас ракет, тому як мінімум путін голий найближчі кілька тижнів, для бюрократів це дуже великий відпочинок. Війна не закінчилась, але буде трохи легше.
показати весь коментар
24.05.2026 23:08 Відповісти
Росія виробляє сумарно від 150 до 200 ракет великої та середньої дальності на місяць. Використали на обстріл Києва 90. До наступного місяця перерва. А потім по новій... бо може...
показати весь коментар
24.05.2026 23:29 Відповісти
Трохи перебільшено, але якщо Ви знаєте чим заправляють ті ракети, то вони їх попросту не мають чим заправити... якби Україна мала таку нафтову галузь, як у рф літало б значно більше, чогось. А так звичайні бензинові, чи керосинові двигуни... росія використовує гептил.
показати весь коментар
24.05.2026 23:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/30/7383073/ Росія у війні проти України вже використовує свій критичний запас "Іскандерів" - лишилося 11-13% від загальної кількості, виготовляти вони їх не можуть.

А ой, вибачте, це з 2022 року, помилився.
показати весь коментар
24.05.2026 23:51 Відповісти
Ну Канада, в принципі як і Іспанія, зрозуміло. Вони далеко, їм реальної загрози не має.

А ось головні пропагандисти продовження "війни до перемоги" - Британія і Франція, мабуть хочуть, знизити свої витрати і перекласти їх на інших. Вони самі, якщо буде потрібно, то легко домовляться з рф.
показати весь коментар
24.05.2026 23:12 Відповісти
Союзники НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні
=====================
нічого дивного...Це ж не на їхні голови ракети падають
показати весь коментар
24.05.2026 23:13 Відповісти
Не так все просто. Ні посли країн в НАТО, ні прем'єри чи президенти не мають права одноосібно змінювати чи формувати бюджети своїх країн. Ініціативі Рютте тиждень, вона хороша, але більше поки піарна, бо щоб її розкрутити потрібно багато часу і перемовин на різних рівнях.
показати весь коментар
24.05.2026 23:55 Відповісти
Огидно, читати такі новини та ще в день коли рашистські ракети і дрони нищать.столицю України і інші її міста, вбиваючі ні вчому не винних людей.
Це який сигнал путіну?
показати весь коментар
24.05.2026 23:24 Відповісти
Це черговий сигнал українцям. Крім тих, в кого штора наглухо опущена.
показати весь коментар
24.05.2026 23:28 Відповісти
якщо не погодили план обовязкової допомоги Україні ,то це союзники куйла .
показати весь коментар
24.05.2026 23:24 Відповісти
дешевше топити москалів в крові українців
показати весь коментар
24.05.2026 23:24 Відповісти
Коаліція охочих...чужими руками жар загрібати.
показати весь коментар
24.05.2026 23:43 Відповісти
Європейці за 90 мільярдів євро вже оплатили наступних 2 роки війни. Для чого витрачати додаткові кошти на те, що і так вже куплено???
показати весь коментар
24.05.2026 23:46 Відповісти
Всі критикують європейців, що вони відмовляються більше витрачати грошей платників податків для України. Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми. А чому ніхто не згадає питання, навіщо замість оборони наш Лідор закатував бюджетні гроші в асфальт? Чому дозволив своїм бізнес- партнерам красти мільярди? Чому замість української системи ППО оточення Зе витрачає бюджетні гроші на ''династію''?
Думаєте західні партнери не знають, куди можуть піти їх допомога?
показати весь коментар
24.05.2026 23:55 Відповісти
Дивно, а чому ж жоден з "партнерів", не заявив про це "лідеру" публічно? Може це влаштовує їх? Поки "лідер" готовий постачати живу силу, для захисту їх безтурботного життя, вони не бачать нічого поганого в цьому. Коли їм потрібно, то вони одразу забувають про якісь свої "європейські цінності"...
показати весь коментар
25.05.2026 00:03 Відповісти
 
 