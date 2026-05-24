Союзники НАТО не погодили план обов’язкової допомоги Україні, яку пропонував Рютте
Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію щодо обов’язкового фінансування військової допомоги Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Telegraph.
Ідея без одностайності
Ініціативу запропонував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він очікував, що її зможуть затвердити на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі.
Сам Рютте визнав, що план не буде винесений на голосування через відсутність підтримки серед союзників.
"Я не думаю, що цей варіант буде запропонований", – заявив він журналістам.
За даними джерел, щонайменше сім країн НАТО, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на допомогу Україні, підтримували ідею. Але для ухвалення рішення потрібна згода всіх членів Альянсу.
Співрозмовник зазначив, що низка держав не проявила зацікавленості в такому підході.
Хто допомагає більше, а хто під критикою
Видання пише, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України. Вона є третім найбільшим донором після США та Німеччини.
Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше пообіцяв виділяти щонайменше 3 млрд фунтів щороку. Це становить приблизно 0,1% ВВП.
Водночас більше критики звучить на адресу Франції, Іспанії, Італії та Канади. Їх неодноразово звинувачували в недостатньому рівні підтримки з огляду на їхні економічні можливості.
Рютте раніше підкреслював, що допомога Україні всередині НАТО розподіляється нерівномірно.
На тлі скорочення прямої допомоги з боку США він закликає Європу брати на себе більше відповідальності. За нової моделі США продають зброю Україні за кошти європейських союзників.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також закликав партнерів діяти активніше. Він наголосив, що слова підтримки мають підкріплюватися реальними рішеннями.
А ой, вибачте, це з 2022 року, помилився.
А ось головні пропагандисти продовження "війни до перемоги" - Британія і Франція, мабуть хочуть, знизити свої витрати і перекласти їх на інших. Вони самі, якщо буде потрібно, то легко домовляться з рф.
нічого дивного...Це ж не на їхні голови ракети падають
Це який сигнал путіну?
Думаєте західні партнери не знають, куди можуть піти їх допомога?