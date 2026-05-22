Зеленського вже запрошено на саміт НАТО в Анкарі, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, що відбудеться в Анкарі у липні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я його вже запросив", - заявив він у відповідь на питання про те, чи буде Зеленського запрошено на саміт.

"Він буде там, так же як і був на саміті в Гаазі", - додав Рютте.

Як відомо, саміт лідерів НАТО, запланований на 7-8 липня в Анкарі.

Читайте: На саміті НАТО обговорюватимуть "розчарування" Трампа, - Рубіо