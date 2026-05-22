Зеленского уже пригласили на саммит НАТО в Анкаре, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится в Анкаре в июле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я его уже пригласил", - заявил он в ответ на вопрос о том, будет ли Зеленский приглашен на саммит.

"Он будет там, так же как и был на саммите в Гааге", - добавил Рютте.

Как известно, саммит лидеров НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре.

