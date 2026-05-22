На саммите НАТО будут обсуждать "разочарование" Трампа, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите Альянса в Анкаре будет обсуждаться "разочарование" Дональда Трампа в отношении НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Что известно?

По его словам, саммит в Анкаре станет "одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО", поскольку лидерам придется отреагировать на "разочарование" Трампа "реакцией Альянса на наши операции на Ближнем Востоке".

"Этот вопрос придется решать, но он не будет решен или рассмотрен сегодня. Это то, что должны обсудить лидеры", - отметил Рубио.

Также госсекретарь США прокомментировал заявление Трампа об отправке 5 тысяч военных в Польшу.

"Соединенные Штаты по-прежнему имеют глобальные обязательства, которые они должны выполнять в отношении развертывания наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не наказание, это просто то, что продолжается, и это существовало раньше", - добавил он.

Как известно, саммит лидеров НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре.

