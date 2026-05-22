УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10419 відвідувачів онлайн
Новини США в НАТО Саміт НАТО в Анкарі
1 460 21

На саміті НАТО обговорюватимуть "розчарування" Трампа, - Рубіо

На саміті НАТО говоритимуть про розчарування Трампа: подробиці

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на саміті Альянсу в Анкарі обговорюватимуть "розчарування" Дональда Трампа щодо НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, саміт в Анкарі стане "одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО", оскільки лідерам доведеться відреагувати на "розчарування" Трампа "реакцією Альянсу на наші операції на Близькому Сході".

"Це питання доведеться вирішувати, але воно не буде вирішене чи розглянуте сьогодні. Це те, що мають обговорити лідери", - зазначив Рубіо.

Також держсекретар США прокоментував заяву Трампа щодо відправки 5 тисяч військових до Польщі.

Читайте: Ердоган заявив про ключове значення саміту НАТО в Анкарі для безпеки світу

"Сполучені Штати продовжують мати глобальні зобов’язання, які вони повинні виконувати щодо розгортання наших сил, і це постійно вимагає від нас перегляду того, де ми розміщуємо війська. Це не є покаранням, це просто щось, що триває, і це існувало раніше", - додав він.

Як відомо, саміт лідерів НАТО, запланований на 7-8 липня в Анкарі.

Читайте: РФ щомісяця втрачає вп’ятеро більше військових, ніж Україна, - Рубіо

Автор: 

НАТО (7179) США (26584) Рубіо Марко (429)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
ТА ВСІМ ПЛЮВАТЬ. ВСі уже все зрозуміли про діда

- педофіл
- російський агент(можливо тому що педофіл)
- падкий до грошей( теж можлива причина чому він російське чмо_)
- клінічний ідіот
- впертий
- нарцис з манією величі
показати весь коментар
22.05.2026 11:52 Відповісти
+6
Тупі маніпулятори. Вони можуть скільки завкодно говорити про свої "зобов'язання", перекидати туди-сюди війська, але кінцевий резльтат буде завжди буде незмінним. Воювати вони ні з ким не будуть.
показати весь коментар
22.05.2026 11:52 Відповісти
+2
НАТО потрібно взяти на озброєння тактику Ірану: чим більше "розчарування", тим довший середній палець.
показати весь коментар
22.05.2026 12:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТА ВСІМ ПЛЮВАТЬ. ВСі уже все зрозуміли про діда

- педофіл
- російський агент(можливо тому що педофіл)
- падкий до грошей( теж можлива причина чому він російське чмо_)
- клінічний ідіот
- впертий
- нарцис з манією величі
показати весь коментар
22.05.2026 11:52 Відповісти
Тупі маніпулятори. Вони можуть скільки завкодно говорити про свої "зобов'язання", перекидати туди-сюди війська, але кінцевий резльтат буде завжди буде незмінним. Воювати вони ні з ким не будуть.
показати весь коментар
22.05.2026 11:52 Відповісти
воювати вони ні з ким не будуть,
поки на них не нападуть..
НАТО - оборонний союз..
показати весь коментар
22.05.2026 11:56 Відповісти
Не розчаруваня, а обсер Трампа. Та буде вірніше.
показати весь коментар
22.05.2026 11:57 Відповісти
трумп - це розчарування..
тільки не московське..
показати весь коментар
22.05.2026 11:57 Відповісти
НАТО потрібно взяти на озброєння тактику Ірану: чим більше "розчарування", тим довший середній палець.
показати весь коментар
22.05.2026 12:00 Відповісти
Європейське НАТО сильно просіло - 80р під парасолькою США - розслабились
показати весь коментар
22.05.2026 12:01 Відповісти
Думаю що на саміті США вкажуть що без союзників вони також ніхто-тому США можуть набувати щоки але це не змінить того факту що авторитет США в минулому і зараз їх сприймають як загрозу типа Росії чи китаю
показати весь коментар
22.05.2026 12:04 Відповісти
Скоріше би настала осінь і вигнали дідуся Трампа на пенсію. Тоді і світ захживе, країни прийдуть до якихось визнаних порядків, диктатори такі як росія, іран, північна корея займуть своє місце біля параші. По-іншому поведуть себе Індія і Китай. І наш Гундос піде геть в небуття зі своїми ОЗГ "Мідас" та "Династія". Буде стволрений уряд національного спасіння і знову США та ЄС будуть нам допомагати, як це робили до виборів Трампа.
показати весь коментар
22.05.2026 12:08 Відповісти
Цілком з Вами погоджуюсь, але нажаль це тільки наші мрії та сподівання.
показати весь коментар
22.05.2026 12:12 Відповісти
...хорошо... бы...
показати весь коментар
22.05.2026 12:42 Відповісти
Так - то вже давно для усіх у світі діагноз , а ось сам Рубіо -то справді розчарування , й в першу чергу для його ж Рубіо омріяних виборців на своє політичне майбутнє.
показати весь коментар
22.05.2026 12:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wn2ktVliNL8&t=1s

Страшніше ось це , про що розповідає Швець , за кошт чого у вови таки виторгоують новітні дронні технології - за його власне спокійне майбутнє чи за майбутнє усього його кодла , включаючи Умєрова з Єрмаком?
показати весь коментар
22.05.2026 12:13 Відповісти
Ступив в гівно і розчарувався що інші не захотіли
показати весь коментар
22.05.2026 12:15 Відповісти
весь світ - серіал, а люди в ньому - актори.

2019 рік: перший сезон. Зробимо їх разом.
девіз: "казали буде долар по 45, буде хаос, буде війна. Дивіться, якось не сталось"

2024 рік, американська телеадаптація. Make amerika great again
девіз: "не дамо статись третій світовій"
показати весь коментар
22.05.2026 12:26 Відповісти
На досвіді і крові українців НАТО вчиться , але на самміт ( в угоду *****) не запрошують

УКРАЇНЦІ - другий сорт ?
показати весь коментар
22.05.2026 12:33 Відповісти
Зеля другий сорт тому і не запрошують
показати весь коментар
22.05.2026 13:13 Відповісти
НАТО-фікція.
показати весь коментар
22.05.2026 12:46 Відповісти
А що таке НАТО--це мабуть якийсь союз рівноправних і мабуть те риже чмо проводило консультації і розробляло якусь бойову тактику по відношенню до ІРАНУ,а тепер проводить консультації по Кубі,Венесуельську нафту ділять,мабуть,порівно між всима членами,чи може НІ!!!!
показати весь коментар
22.05.2026 12:58 Відповісти
рубіо напхають повні кишені розчарувань для трампа, встигне довезти іх до Вашингтону ще теплими і м'якими.
показати весь коментар
22.05.2026 13:01 Відповісти
 
 