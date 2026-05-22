На саміті НАТО обговорюватимуть "розчарування" Трампа, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на саміті Альянсу в Анкарі обговорюватимуть "розчарування" Дональда Трампа щодо НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Що відомо?
За його словами, саміт в Анкарі стане "одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО", оскільки лідерам доведеться відреагувати на "розчарування" Трампа "реакцією Альянсу на наші операції на Близькому Сході".
"Це питання доведеться вирішувати, але воно не буде вирішене чи розглянуте сьогодні. Це те, що мають обговорити лідери", - зазначив Рубіо.
Також держсекретар США прокоментував заяву Трампа щодо відправки 5 тисяч військових до Польщі.
"Сполучені Штати продовжують мати глобальні зобов’язання, які вони повинні виконувати щодо розгортання наших сил, і це постійно вимагає від нас перегляду того, де ми розміщуємо війська. Це не є покаранням, це просто щось, що триває, і це існувало раніше", - додав він.
Як відомо, саміт лідерів НАТО, запланований на 7-8 липня в Анкарі.
